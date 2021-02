TLe Parti travailliste fait pression pour que des mesures strictes de quarantaine dans les hôtels s’appliquent à toutes les arrivées au Royaume-Uni.

Hier soir, à la Chambre des communes, le parti travailliste a demandé que la quarantaine de 10 jours mandatée par le gouvernement soit immédiatement prolongée, en raison des craintes concernant de nouvelles variantes de virus potentielles. Les députés conservateurs se sont abstenus lors du vote.

Actuellement, seules les arrivées qui ont voyagé à partir d’une liste de 33 pays de la «liste rouge», y compris des régions d’Amérique du Sud, d’Afrique du Sud et du Portugal, seront soumises aux nouvelles règles.

Le ministre de l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré: «Covid ne s’en va pas. Nous avons besoin de cette stratégie et nous en avons besoin maintenant. »

Il a ajouté: «Je reconnais, bien sûr, les énormes défis auxquels le secteur de l’aviation et ses chaînes d’approvisionnement sont confrontés, l’impact sur l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie et le nombre d’emplois qu’il soutient.»

Cependant, il a donné peu de détails sur les délais, les aspects pratiques ou la façon dont l’industrie pourrait être aidée, autre que le soutien élargi du gouvernement.

Ce matin, la ministre de l’Éducation junior Michelle Donelan a repoussé la motion, disant à la BBC qu’il était «irréalisable» d’héberger toutes les arrivées en quarantaine dans les hôtels, ajoutant que «nous devons être réalistes sur ce que nous adoptons et ce que nous faisons».

Le Cabinet est censé être divisé sur l’opportunité de resserrer les règles. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, ferait partie de ceux qui souhaitent des contrôles plus stricts, tandis que le secrétaire aux Transports Grant Shapps est en faveur d’une approche plus ciblée.

En Écosse, le Premier ministre Nicola Sturgeon devrait annoncer aujourd’hui des mesures de quarantaine hôtelière plus étendues.

