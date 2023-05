Qu’apportera l’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun à l’USMNT ?

L’équipe nationale masculine des États-Unis a eu sa part de victoires en matière de recrutement de doubles nationaux. L’arrière droit Sergino Dest et le milieu de terrain Yunus Musah ont tous deux joué beaucoup de temps à la Coupe du monde 2022 après avoir fait le choix difficile du pays à représenter.

Le plus grand coup de recrutement de l’USMNT aurait pu se produire mardi, cependant.

L’attaquant Folarin Balogun, prêté au Stade de Reims en Ligue 1 par les géants de la Premier League Arsenal, a promis son avenir international aux États-Unis en enregistrant un échange ponctuel avec la FIFA. Il aurait pu jouer pour le Nigeria ou l’Angleterre, cette dernière qu’il a représentée au niveau des jeunes. (Balogun a également enregistré des minutes pour l’équipe américaine U18 sous la direction de l’entraîneur américain U20 de l’époque, Tab Ramos.)

Ce qui fait de Balogun un tel prix, c’est la position qu’il joue et la forme dans laquelle il se trouve. Alors que ces dernières années, les États-Unis ont augmenté leur qualité à des postes comme défenseur, milieu de terrain central et sur l’aile, la position d’avant-centre a été un trou flagrant. dans le tableau de profondeur.

À l’heure actuelle, la position est occupée par des options solides, mais pas spectaculaires, telles que Josh Sargent de Norwich City, Ricardo Pepi, qui vient de terminer une période de prêt aux Pays-Bas de Groningen, Haji Wright d’Antalyaspor et Jesus Ferreira du FC Dallas. Le jeu terne de Wright et Ferreira, en particulier, lors de la Coupe du monde a révélé à quel point la position est faible pour l’USMNT.

Balogun pourrait changer tout cela. Il a connu une saison de club scintillante en prêt, marquant 19 buts en championnat, qui est à égalité au cinquième rang de la Ligue 1. En cours de route, il a fait preuve d’une immense habileté en termes de finition, d’engagement de joueurs et de liaison avec ses coéquipiers, combiné avec la capacité de relever les défis des défenseurs de l’opposition. Et il y a plus.

« Je pense qu’en termes d’être sur le terrain, évidemment [Balogun] fait de belles courses », a déclaré Ramos à ESPN. « Il se sacrifie pour l’équipe, donc il fera pression sur le ballon. Il fera tout ce qu’un environnement d’équipe exige sur et en dehors du terrain, donc je pense qu’il est un package complet. »

Cet ensemble de compétences – plus complet que tout autre attaquant du groupe USMNT – pourrait avoir un effet d’entraînement sur des coéquipiers comme Christian Pulisic et Giovanni Reyna. Ce duo, ainsi que d’autres ailiers comme Brenden Aaronson et Timothy Weah, sont souvent la cible d’encrassements persistants de la part des adversaires. Le niveau de respect des défenseurs de l’opposition envers Balogun pourrait créer un peu plus d’espace de manœuvre pour les ailiers américains et les milieux de terrain centraux.

Et qu’en est-il du complément existant d’attaquants ? Au moins, cela exigerait qu’ils élèvent leurs jeux respectifs.

Pepi n’a que 21 ans et a de nouveau sa carrière sur une trajectoire ascendante après avoir marqué 12 buts pour Groningen, ceci après avoir lutté avec le club de Bundesliga FC Augsburg, qui détient toujours son contrat. Il est encore temps pour lui de perfectionner son jeu. Sargent a retrouvé une certaine forme de buteur dans le championnat anglais avec 13 buts, bien qu’il ait passé beaucoup de temps en tant qu’ailier avec une licence pour rentrer à l’intérieur. Ferreira et Wright, malgré leurs succès en club, semblent être les joueurs impairs.

Certes, l’arrivée de Balogun n’est une garantie de rien. La Fédération américaine de football doit encore embaucher un entraîneur après tout, et il reste à voir comment Balogun s’intégrerait dans le système du nouveau manager. Il incombe toujours à ses coéquipiers de lui faire passer le ballon dans des endroits dangereux, ce avec quoi les États-Unis ont eu du mal à la Coupe du monde.

Cependant, plus une équipe a de joueurs dangereux sur le terrain, mieux ce sera. L’arrivée de Balogun fait précisément cela. –Jeff Carlisle.

Folarin Balogun a inscrit 19 buts en Ligue 1 cette saison. USSF/Getty Images pour USSF

La vue de France

La seule raison pour laquelle Balogun n’a pas été nominé pour le prix du meilleur jeune joueur de la saison de Ligue 1 est qu’il aura 22 ans dans deux mois. Le prêteur d’Arsenal est un peu trop vieux pour le prix – Bradley Barcola et Rayan Cherki de Lyon, Eliesse Ben Seghir de Monaco, Elyi Wahi de Montpellier et Nuno Mendes du PSG ont 20 ans ou moins.

Cependant, il y a un argument selon lequel il aurait pu faire partie de la course du joueur senior de Ligue 1 de la saison, aux côtés de Kylian Mbappe et Lionel Messi du PSG, de Lens Lois Openda et Seko Fofana et de Lille Jonathan David. Avec 19 buts et deux passes décisives en 34 matches de championnat (31 titularisations), Balogun a été le meilleur joueur de Reims, la révélation de la saison en Ligue 1, et l’un des meilleurs joueurs du championnat, point final.

Dire que nous l’avons vu venir serait un mensonge. Même à Reims, personne n’aurait pu prédire une saison comme celle-là. Il est arrivé en Champagne en prêt d’Arsenal (sans possibilité de signer définitivement) début août, n’ayant pas fait de pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers. Pourtant, sous la direction d’Oscar Garcia, alors entraîneur de Reims, il s’est rapidement adapté et a marqué lors de son premier match, à Marseille le 7 août, en dehors du banc.

Le match suivant, face à Clermont, il débute, marque à nouveau et ne se retourne jamais. Il a marqué contre Marseille (domicile et extérieur), Lens (domicile et extérieur), le PSG, Monaco et a réussi un triplé contre Lorient en janvier.

Plus que les buts et sa capacité de finition, l’attribut le plus impressionnant que Balogun montre est sa maturité. Son intelligence et sa conscience sont excellentes, sa première touche a toujours un but, tandis que ses courses sont intelligentes et bien chronométrées.

Cette saison en Ligue 1 a prouvé, s’il le fallait, quel talent il est. Il mérite aussi une chance de briller à l’international. — Julien Laurens.