Qu’apporte le nouvel entraîneur des Panthers Dave Canales à la Caroline ?

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Entre regarder son mari vendre des bottes de cowboy, travailler dans l’immobilier commercial, coordonner la musique à l’église de son père et même contempler le ministère que son père et son grand-père ont fait de leur passion, Lizzy Canales a réalisé en 2005 ce que d’autres avaient fait. connu depuis longtemps.

Dave Canales, alors dans sa deuxième saison en tant que coordinateur offensif de son lycée de Carson, en Californie, est né pour entraîner le football.

“Deux ans plus tard, Lizzy dit : ‘Je pense que tu es vraiment douée pour ça. Nous pouvons aller aussi loin que tu veux'”, se souvient Dave dans une interview en juin 2023 avant sa première saison en tant que coordinateur offensif pour les Buccaneers de Tampa Bay.

Le propriétaire des Carolina Panthers, David Tepper, a apparemment vu la même chose dans sa recherche d’un nouvel entraîneur. Au lieu de demander à interviewer des gagnants confirmés tels que l’ancien entraîneur des Patriots Bill Belichick ou l’ancien entraîneur des Titans Mike Vrabel, au lieu d’attendre que des espoirs prometteurs tels que le coordinateur offensif des Detroit Lions Ben Johnson soient disponibles (avant de choisir de rester à Detroit), il a embauché Canales, 42 ans, qu’aucune autre équipe ne poursuivait.

Josh Canales pense que ceux qui ont été surpris par l’embauche de son jeune frère comprendront un jour pourquoi cela semble sorti de nulle part.

“Quand un recruteur voit un joueur qu’il ne veut pas que quiconque connaisse, il reste silencieux”, a déclaré Josh, aujourd’hui pasteur de l’église familiale Mission Ebenezer que son grand-père a fondée en 1959 à Carson. “Et puis après le projet, ils les appellent le vol du projet.

“Ce qu’il a fait tranquillement au cours des 15 dernières années, reconstituer sa carrière, travailler dur, se sacrifier, apprendre, être patient, il est le vol du repêchage.”

DAVE CANALES SERA être introduits en tant qu’entraîneur-chef de la Caroline lors d’une conférence de presse jeudi, une semaine après qu’il ait obtenu un contrat de six ans.

Ceux qui ont suivi le parcours d’entraîneur de Canales – qui a débuté en 2004 en tant qu’OC à Carson High, où il était auparavant receveur vedette et arrière défensif – pensent que le cinquième entraîneur latino de l’histoire de la NFL est le choix parfait pour redresser une franchise de six joueurs. saisons perdantes consécutives.

Ils pensent qu’il est l’homme idéal pour réparer le quart-arrière Bryce Young – qui a connu une saison de recrue historiquement mauvaise en tant que choix n ° 1 du repêchage de 2023 – comme il l’a fait avec le choix n ° 1 de 2018 (et ancien QB des Panthers). Baker Mayfield la saison dernière avec les Buccaneers de Tampa Bay et Geno Smith en 2022 avec les Seahawks de Seattle.

“C’est le gars parfait pour ramener Young à ce niveau que nous avons vu à l’université”, a déclaré Pete Shinnick, entraîneur de l’Université de Towson, qui a entraîné Canales à l’université d’Azusa Pacific. “Je suis sûr que Dave va le briser, lui montrer où il en est, ce qui s’est passé, où il peut être et ce qu’il peut faire.

Smith, qui a remporté le titre de Joueur de retour de l’année en 2022, est d’accord.

“Il va faire des merveilles, mec”, a-t-il déclaré. “Il va arriver et avoir la bonne énergie et le bon état d’esprit, et ça va être édifiant.”

Rares sont ceux, voire aucun, qui sont plus performants sur Canales que l’entraîneur de longue date des Seahawks, Pete Carroll, qui a amené Canales avec lui à Seattle depuis l’USC en 2010.

“Il est l’un des gars que nous voyons arriver dans la ligue qui ont ce genre de lien avec la créativité, la liberté de pensée, l’ouverture, qui permettent à tant de bons jeunes gars de réussir”, a déclaré Carroll lors de la NFL 2023. combiner après avoir perdu Canales contre Tampa Bay.

“Je suis toujours allé vers lui pour communiquer avec lui, parce qu’il a une grande vision et de grandes idées, et il travaille vraiment, très bien avec les gens. … Donc pour moi, il va connaître beaucoup de succès.”

L’embauche par les Panthers de Dave Canales comme nouvel entraîneur-chef a peut-être semblé surprenante, mais ceux qui ont travaillé avec lui s’attendent à ce que l’entraîneur change la donne en Caroline. Cliff Welch/Icône Sportswire

RÉPARER LES JEUNES EST La priorité absolue de Canales, mais pas avec un plan miracle. Sa philosophie est de jouer avec la force de ses joueurs et d’être agressif, quelque chose qu’il a appris de Carroll, dont l’objectif était de marquer des points.

“Je n’entre jamais dans un match en disant que nous allons marteler la pierre, ou que nous allons l’étaler et les déchirer”, a déclaré Canales lors d’une conférence de presse de la semaine 16 à Tampa Bay. entrez dans le jeu et dites : « Qu’est-ce qu’ils nous donnent aujourd’hui ? »

Le score était un problème pour les Panthers la saison dernière. Ils sont à égalité avec la Nouvelle-Angleterre au dernier rang de la NFL avec 13,9 points par match. Ils se sont également classés derniers de la ligue en verges par match (265,3), et Young a terminé 29e sur 30 joueurs qualifiés au Total QBR avec 33,3.

Le jeu de passes vers le bas était quasiment inexistant.

L’un des arguments de vente de Canales auprès des Panthers était que Tampa Bay est passé du 24e rang de la NFL en passes descendantes (6,9 verges aériennes par tentative) en 2022 au troisième (8,4) en 2023.

Mais ce que Canales a fait pour Mayfield était des plus impressionnants. Mayfield s’est classé dernier du Total QBR (26,3) en 2022 entre les Panthers et les Rams de Los Angeles. Il a terminé 18e en 2023 avec 54,4 et a établi des sommets en carrière en verges par la passe (4 044), en touchés (28) et en pourcentage d’achèvement (64,3 %).

Smith a connu une transformation similaire en 2022 avec un sommet en carrière de 4 282 verges, 30 touchés et un pourcentage de réussite de 69,8.

“C’est déjà un quart-arrière talentueux”, a déclaré Smith à propos de Young. “Et avoir Dave va l’aider à devenir encore meilleur.”

Parce que les Panthers ont connu un échec en 2022 avec Mayfield, le libérant finalement à la mi-saison, ce que Canales a fait pour le redresser la saison dernière a joué un rôle dans son embauche. Il en a été de même pour les huit années où il a travaillé avec le directeur général Dan Morgan à Seattle, lorsque Canales était entraîneur des receveurs larges et que Morgan est passé du statut de dépisteur à celui de directeur du personnel professionnel.

“Il a un grand talent pour parler, non seulement aux gens, mais aussi aux gens, pour leur faire voir quel peut être leur plein potentiel”, a déclaré Shinnick.

LES BUCS ÉTAIENT après avoir remporté une impressionnante victoire 30-12 contre les Jaguars de Jacksonville en décembre lorsqu’on a demandé à Canales ce qui l’avait poussé à déménager sa famille à Tampa après avoir passé toute sa vie sur la côte ouest.

Après avoir dit qu’il voulait rendre l’entraîneur-chef Todd Bowles fier, il est devenu ému.

“C’est juste un gars qui croit en moi et qui m’a donné une chance”, a déclaré Canales, la 11e personne interviewée pour le poste des Panthers. “Pour moi, il s’agit de travailler dur, d’essayer de lui donner raison. Cela signifie beaucoup pour moi. C’est important.”

Tepper a probablement vu une partie de cette même passion lors de l’entretien en personne de Canales il y a deux semaines. Cette passion inclut également la même énergie positive qui se dégageait de lui en tant que joueur.

“Sa personnalité et la façon dont il se comporte, vous vous sentez bien avec lui”, a déclaré Shinnick. “Vous avez l’impression que nous pouvons y parvenir aussi.”

Une grande partie de cela venait du message de son père « ciel est la limite » qu’il prêchait toujours.

L’influence familiale est forte à Canales. Ses grands-parents ont immigré du Mexique aux États-Unis et ont acquis leur citoyenneté grâce à l’armée. A travers leur histoire, ils ont inculqué à leurs enfants que tout est possible.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Canales chérit les belles histoires qu’il a rencontrées chez des joueurs qui ont surmonté l’adversité pour atteindre le plus haut niveau de leur carrière.

“Peu importe par où vous commencez… fixez vos ambitions élevées et allez-y”, a-t-il déclaré. “Mon père a eu une énorme influence en termes d’avoir toutes les possibilités. Si vous travaillez assez dur, vous trouverez un bon créneau quelque part et vous réussirez.

C’est quelque chose que Smith s’attend à ce que Canales transmette à ses joueurs en tant qu’entraîneur des Panthers.

“Il a une excellente perspective, pas seulement sur le football, mais aussi sur la vie”, a déclaré Smith. “Il va aider ces jeunes hommes, non seulement à grandir en tant qu’athlètes, mais aussi en tant que personnes. Et je pense que c’est tout aussi important.