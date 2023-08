Qu’apporte la recrue CB Tyrique Stevenson à la défense des Chicago Bears ? – Shaw Local

LAKE FOREST – Le demi de coin recrue des Bears Tyrique Stevenson veut juste montrer qu’il peut apprendre de ses erreurs.

« Et je peux réellement attraper », a-t-il ajouté en riant.

Le choix de deuxième ronde aurait pu – peut-être dû – subir une interception lors du match préparatoire de la semaine dernière contre les Colts d’Indianapolis. Il était en position de jouer. Le quart-arrière suppléant des Colts, Gardner Minshew, a effectué une passe vers l’arrière de la zone des buts qui est passée entre les mains de Stevenson. Le receveur des Colts Juwann Winfree l’a attrapé pour un touché.

Stevenson peut en rire maintenant. Il aura une autre chance lors de la pré-saison samedi lorsque les Bears affronteront les Buffalo Bills à Soldier Field.

Parmi tous les nouveaux ajouts acquis par le directeur général Ryan Poles pendant l’intersaison, Stevenson pourrait être l’un des premiers que les fans de football remarquent lorsqu’ils regardent les matchs. Il joue un football physique. Il a commencé sa carrière au lycée en tant que secondeur avant de passer au poste de cornerback, et ça se voit. À 6 pieds et 214 livres, il est plus gros que le coin moyen de la NFL.

De plus, il attire l’attention d’autres manières. Stevenson n’est pas du genre à se taire. L’entraîneur des cornerbacks des Bears, Jon Hoke, a rejoint l’équipe de Matt Eberflus cette année pour son deuxième passage avec les Bears. Lors de son premier passage, de 2009 à 2014, il a entraîné Charles Tillman et Tim Jennings.

Hoke voit des similitudes entre Tillman et Stevenson, du moins en termes de jeu sur le terrain.

« Charles était comme ça », a déclaré Hoke. « Ce n’était pas une personne gentille sur le terrain de football, mais il ne parlait pas beaucoup. Tyrique vous en parlera peut-être, ce qui est un peu différent.

Stevenson s’est retrouvé au milieu d’une escarmouche avec les Colts la semaine dernière lors de leurs entraînements communs. Il a suscité la colère de certains de ses coéquipiers lors des entraînements du camp d’entraînement au Halas Hall. Plus tôt ce mois-ci, le receveur Chase Claypool a écouté Stevenson tout au long d’un entraînement de deux heures.

La frontière est fine entre le physique et le feu. Stevenson a écopé d’une pénalité pour faute personnelle pour un coup sûr tardif lors du match préparatoire contre les Colts.

« Vous devez savoir où se trouve la ligne », a déclaré Stevenson. « Il faut comprendre que l’intensité fait partie de ce jeu et je vais toujours l’apporter, mais je dois savoir où est tracée la ligne et ne pas la dépasser pour nuire à l’équipe. »

Dans l’ensemble, les Bears adorent le feu avec lequel il joue.

Stevenson s’est battu avec la recrue Terell Smith tout au long du camp pour un poste de cornerback titulaire. Dernièrement, cependant, il semble que la tendance soit vers Stevenson à partir de la première semaine. Smith a raté le temps en raison de blessures.

Plus important encore, Stevenson a semblé bien lors de la pré-saison. Même s’il n’a pas effectué cette interception la semaine dernière, il était en position. La semaine précédente, il avait réussi sept plaqués lors de ses débuts en pré-saison.

« Tout le monde aime sa passion, ils aiment son style de jeu physique, nous le faisons tous parce que c’est ce que nous recherchons de cette défense dans son ensemble », a déclaré Hoke. « Donc, tant qu’il ne blesse pas son équipe, vous voulez que celle-ci continue de croître et soit contagieuse pour tout le monde. »

Les Bears et les Bills joueront contre leurs titulaires lors du match préparatoire de samedi. Ce sera un autre bon test pour Stevenson, qui pourrait se retrouver face à des joueurs comme Stefon Diggs et Gabe Davis.