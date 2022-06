Qu’appelle-t-on des graines féminisées?

Dans tous les growshops, on constate que presque toutes les graines de cannabis sont des graines féminisées. Les graines féminisées sont devenues la norme dans le secteur et la vérité est qu’elles ont considérablement amélioré l’expérience de culture. Toutes les banques de semences internationales (européennes et américaines) se sont adaptées à cette tendance et proposent ce type de semences comme semences principales dans leur catalogue.

Qu’est-ce qu’une graine féminisée?

Une graine féminisée est une graine génétiquement prédisposée à devenir une plante femelle. La plante de cannabis, par exemple, est une plante dioïque, c’est-à-dire qu’elle peut devenir soit une femelle, soit un mâle. Si les conditions de culture peuvent finalement affecter le développement de la plante, la génétique détermine en grande partie si elle sera femelle ou mâle.

Cette prédisposition des graines féminisées à être femelles ou mâles est déterminée par les chromosomes X et Y. Elles garantissent qu’elles possèdent une paire de chromosomes X et que la plante est donc (presque certainement) une plante femelle.

Quels sont les avantages d’une graine féminisée par rapport à une graine ordinaire?

Ceux d’entre vous qui cultivez leur propre cannabis ont découvert plusieurs avantages à avoir des graines féminisées. Ce sont peut-être les plus importantes :

1) Vous obtenez ce que vous cherchez

Ce sont les plantes de cannabis femelles qui fleurissent et produisent ces bourgeons pleins de terpènes, de THC et d’autres cannabinoïdes. En semant une graine féminisée, vous pouvez être sûrs d’obtenir la plante de cannabis que Vous souhaitez.

2) On évite les mâles pollinisateurs

L’un des risques lorsque vous avez une culture de plusieurs plantes, est qu’un mâle naisse et pollinise vos plantes de cannabis femelles. Ainsi, vos plantes cesseraient de produire des fleurs et commenceraient à produire des graines.

3) Elles sont plus stables

Les graines féminisées ont généralement subi un processus minutieux pour les stabiliser et réduire le risque de plantes hermaphrodites. Cela a rendu les graines féminisées plus stables et plus uniformes que les graines ordinaires. Lorsque nous disons qu’elles sont plus stables, nous ne voulons pas dire qu’il est plus difficile pour les conditions de croissance de favoriser le développement d’un caractère indésirable. D’autre part, l’uniformité signifie qu’il y a peu de différence entre une semence vendue par la banque et une autre.

Comment les graines féminisées sont-elles créées et sont-elles génétiquement modifiées?

Nombreux sont ceux qui, lorsqu’ils examinent la magie des graines féminisées, pensent qu’elles ont été génétiquement modifiées. La vérité est que pour obtenir une graine féminisée, on procède à une sélection artificielle qui imite un processus qui se produit dans la nature. La sélection artificielle est très courante en agriculture et constitue un moyen valable d’obtenir des plantes présentant les caractéristiques souhaitées.

Pour obtenir une graine féminisée, on exploite une qualité de la plante : son sens de la survie. Lorsque la plante femelle est soumise à un stress important et sent qu’elle est proche de la mort, son sens de la survie est capable de lui faire développer des organes du sexe opposé, c’est ce qu’on appelle l’hermaphrodisme. En ayant une plante femelle stressée (ce qui est rare dans le règne végétal), elle développe des organes mâles et émet du pollen pour s’auto-reproduire. Il est vrai que cela semble bizarre mais les plantes ont une capacité d’adaptation qui dépasse notre sens commun.