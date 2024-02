“Quantum Leap” en vedette [Spoiler]démission et cette rupture | Divertissement

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Quantum Leap Season 2 Episode 11 “The Outsider.”]

Si vous pensiez que Gideon Ridge (James Frain) a fait bouger les choses en faisant son entrée à la fin de l’épisode 10, ce n’est rien comparé à ce qui se passe dans le dernier Saut quantique.

Gideon n’est pas très content de Ian (Parc Mason Alexander) pour avoir utilisé la puce quantique qu’il a fabriquée pour eux et qui les a aidés à retrouver Ben (Raymond Lee)—il a disparu pendant trois ans, mais aucun temps ne s’est écoulé pour le sauteur—à son insu et en refusant de le restituer. Quelqu’un doit partir, et comme Ian est le meilleur atout pour retrouver Ben, ça ne peut pas être eux. À M (Pierre Gadiot), comme le dit le représentant du ministère de la Défense à Magic (Ernie Hudson) il doit virer Jenn (Nanrisa Lee). Au lieu de cela, Magic décide de démissionner.

“Une fois qu’il a découvert la vérité sur ce que Ian avait fait, je pense qu’il a réalisé qu’il fallait faire quelque chose”, explique Hudson à TV Insider. « Il a dû prendre une décision vraiment critique, et tout le reste lui semblait le pire. Je pense qu’il avait l’impression que la seule chose qui lui restait était de prendre le coup, contrairement à son équipe. Le bien ou le mal n’était vraiment pas aussi important que de faire ce qui sera le mieux pour tout le monde.

De plus, Magic se trouve à une étape différente de sa carrière et de sa vie où il « pourrait se permettre de prendre le coup », contrairement aux autres. « Sans ce projet, il envisagerait probablement de prendre sa retraite », déclare Hudson. “Ce n’est pas ce qu’il voulait – l’ambition de toute sa vie est de ramener Ben – mais d’un autre côté, l’impact que cela aurait sur tous les autres membres de l’équipe serait plus grand que ce qu’il est vraiment prêt à accepter et à gérer. “

De plus, il sait que le cœur d’Ian était au bon endroit. « C’est Ian qui est resté fidèle au projet même après [Magic] et les autres y ont renoncé. C’est Ian qui a continué à chercher et à chercher et a finalement trouvé Ben, donc j’ai le sentiment que, même s’ils ont fait un mauvais choix, je peux certainement comprendre pourquoi ils ont fait [it]. Et je ne peux pas honnêtement dire que j’aurais fait quelque chose de différent », admet Hudson.

Et ce n’est pas parce que Magic est présent à Quantum Leap qu’il est hors du combat. « Peut-être qu’il pourrait mettre en œuvre d’autres options », suggère Hudson.

Au début de l’épisode, Magic doit s’asseoir avec Ian et écouter Gideon détailler ce qu’ils lui avaient caché. “C’est vraiment difficile”, dit Hudson à propos de cette scène. Et même s’il a pu être difficile d’avoir quelqu’un d’autre aux commandes de l’espace de Magic – « à un moment donné, il a posé son pied sur mon bureau », note la star –, c’est « la déception qu’un membre de l’équipe soit sorti, qu’Ian a fait ça et l’a gardé pour lui pendant si longtemps et il a été tout simplement aveuglé par cela »qui frappe Magic le plus durement, selon Hudson. « Le fait qu’il y ait un sentiment de trahison, un sentiment de manque de confiance pour une raison ou une autre est la chose la plus difficile. Quelqu’un qui arrive et prend le relais et expose son cas avec autant d’arrogance, comme le fait Gideon, est ennuyeux comme l’enfer, mais ce sentiment d’être laissé de côté, d’être un peu trahi, même si je peux en comprendre les raisons, est vraiment navrant. »

Le seul membre de l’équipe actuel qui n’est pas impliqué dans cela est Addison (Caitlin Bassett), comme l’hologramme du saut de Ben. « Elle fait du rattrapage. Elle doit garder Ben en vie », explique Bassett. « De plus, Ian n’a pas partagé grand-chose de ce qui se passe. Mais je veux dire, wow. Gideon est un peu une centrale électrique, et James Frain est tellement bon, et il peut être un méchant n’importe quel jour, comme, oh mon Dieu.

Ailleurs dans l’épisode, après appuyer sur le bouton pause lors de leurs fiançailles, Addison et Tom mettent officiellement fin à leur relation. Le voyage dans le temps lui a fait croire au destin, lui dit-il. Ils ont commencé à sortir ensemble parce qu’elle avait perdu Ben, puis Ian a retrouvé Ben et Tom s’est retrouvé ici. Il pense qu’ils étaient censés être ensemble et ils étaient censés se séparer.

« Ben était parti. Elle avançait dans sa vie. Je pense que c’est une chose très saine qu’elle faisait, puis cela a déraillé et la vie a repris son cours », nous dit Bassett. “Mais je pense que c’était un humain merveilleux qui l’a vraiment aidée à se remettre sur pied, et c’est ce que j’ai joué à la fin. J’ai dis merci.’ Je ne sais pas si cela a réussi, mais je pense que Tom lui a sauvé la vie de nombreuses manières, mais en fin de compte, cela n’était tout simplement pas censé durer éternellement.

De plus, après que Ben ait appris que Hannah (Eliza Taylor) son mari est mort d’une maladie cardiaque, lors d’un de ses sauts, il a écrit une lettre pour l’avertir (et l’a remise à quelqu’un qu’il a rencontré pour qu’elle l’envoie après une certaine date). Mais pendant que cela fonctionnait, Josh est décédé dans un accident de voiture un an plus tard. Ben hésite à l’appeler lors de son dernier saut, mais se rend compte qu’il ne saurait pas quoi dire.

«Je pense qu’Hannah est une fille au verre à moitié plein. Je crois personnellement qu’elle serait reconnaissante de tout temps supplémentaire et du fait que Ben ait vraiment essayé de l’aider », déclare Taylor.

Le décor est donc planté pour la finale en deux parties. Comment pensez-vous que la saison va se terminer ?

Saut quantiqueFinale de la saison 2 en 2 parties, mardi 20 février, 9/8c, NBC

