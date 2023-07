QuantHealth embauche l’ancien leader de ConcertAI, d’Allscripts et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

QuantHealth, une startup israélienne de conception d’essais cliniques basée sur l’IA, a annoncé que David Dornstreich rejoindrait la société en tant que directeur général et directeur commercial des opérations américaines, marquant son entrée sur le marché américain.

Dornstreich occupait auparavant le poste de vice-président senior du développement commercial chez une société de données sur les soins de santé ConcertAI, vice-président des initiatives stratégiques et des partenariats de données chez Allscripts (aujourd’hui Veradigm), et directeur commercial de la plateforme de renseignement médical Dr. Evidence.

Aux côtés de l’équipe de direction, Dornstreich travaillera à l’expansion des activités de QuantHealth à l’échelle mondiale et supervisera les opérations de l’entreprise aux États-Unis.

QuantHealth propose un logiciel de simulation d’essais cliniques qui utilise des médicaments activés par l’IA logiciel de données de développement. Son simulateur clinique aide les chercheurs à prédire comment les patients individuels d’un essai clinique réagiront au traitement.

« Rejoindre QuantHealth est l’aboutissement de ma carrière dans les sciences de la vie, où j’ai eu la chance de jouer un rôle essentiel dans la mise à l’échelle des entreprises qui touchent tous les coins de l’industrie – des payeurs aux sociétés de données et d’analyse », a déclaré Dornstreich dans un communiqué. . « Après trois ans à conseiller Arnon et Orr, je suis ravi de les rejoindre pour transformer QuantHealth d’une startup israélienne en une entreprise mondiale. »

Fournisseur de soins hybrides en milieu rural Homeward ajoute Brent Layton, cadre de Centene, à son conseil d’administration.

Layton a travaillé pour l’organisation de soins gérés Centene de Medicaid à divers postes, notamment président et chef de l’exploitation, responsable du développement commercial et superviseur du développement du réseau de fournisseurs et de l’expansion du marché des plans de santé. Il a pris sa retraite de Centene cette année et rejoint Homeward pour aider à son expansion des bénéficiaires de Medicare à ceux de Medicaid, ACA et des réseaux commerciaux.

Retour à la maison, qui lancé l’année dernière avec un investissement de 20 millions de dollars de General Catalyst, fournit des services de santé aux communautés rurales par le biais de ses unités mobiles itinérantes, au domicile des patients ou virtuellement.

« Brent apporte une vaste expertise dans les soins gérés, ayant soutenu le développement et la mise à l’échelle d’unités commerciales qui étaient importantes pour la stratégie de croissance de Centene et sa position au sein du Fortune 100 », a déclaré le Dr Jennifer Schneider, cofondatrice et PDG de Homeward, dans une déclaration. « Il ajoute un autre élément dynamique à l’équipe de classe mondiale de Homeward et valide davantage notre leadership dans l’industrie et les opportunités à venir. Maintenant, plus que jamais, nous sommes en position de force pour continuer à faire avancer notre mission tout en offrant la meilleure expérience de soins possible à nos membres. «

Bend Health, un fournisseur virtuel de soins comportementaux pédiatriques, a annoncé qu’il avait promu le Dr Amit Parikh au poste de médecin-chef.

Parikh se concentrera sur la mise à l’échelle des services de santé comportementale numériques pédiatriques de l’entreprise et sur la croissance de l’équipe de soins et de l’infrastructure pour mettre en œuvre un modèle de soins collaboratifs pédiatriques.

« Fournir aux enfants et à leurs familles l’accès à des soins de santé comportementaux pédiatriques de haute qualité est un besoin de soins de santé urgent et non satisfait dans notre pays », a déclaré le Dr Parikh dans un communiqué. « La plate-forme virtuelle de santé comportementale pédiatrique de Bend aide ceux qui ont besoin de services à accéder rapidement aux soins de santé comportementale, et je m’engage à étendre cette bouée de sauvetage à davantage de familles. La crise actuelle de la santé mentale affecte également les prestataires, et nous nous attaquons activement aux moteurs de l’épuisement professionnel, favoriser la croissance, rationaliser les tâches et fournir les ressources nécessaires pour des soins exceptionnels. »