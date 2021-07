Quand Yusuf Khan a révélé pourquoi il était devenu Dilip Kumar

Dilip Kumar n’est plus. Considéré comme la première superstar de l’industrie cinématographique hindi, Kumar a changé notre façon de regarder le cinéma. Sa capacité à s’approprier les personnages et à les rendre crédibles avec une prestation impeccable l’a fait se démarquer de la mer des acteurs. La longue et illustre carrière de Kumar, âgée de 58 ans, a été parsemée de joyaux qui le placent dans une ligue à part. En fait, bien avant que les «Khans» ne gouvernent Bollywood, il y avait un autre Khan qui a conquis en tant que roi de la tragédie, prenant une place permanente dans le cœur du public.

L’un des 12 enfants, Dilip saab est né sous le nom de Mohammed Yusuf Khan à Peshawar (aujourd’hui au Pakistan) le 11 décembre 1922, de Lala Ghulam Sarwar, un marchand de fruits. Les vergers de la famille Sarwar à Peshawar et Deolali (Nasik), et la scolarité de Yusuf s’est donc déroulée à l’école Barnes de Deolali.

Alors que les cinéphiles et les fans de Khan savent peut-être déjà que « Dilip Kumar » était en fait son nom de scène, peu de gens savent peut-être pourquoi le célèbre acteur a choisi d’entrer dans l’industrie cinématographique indienne avec une nouvelle identité.

Dans une interview avec Mahendra Kaul remontant aux années 1970, Kumar a révélé très franchement que le changement de nom n’avait eu lieu que parce qu’il avait peur des coups de son père.

« Voulez-vous connaître la vérité? », A déclaré Kumar avant d’ajouter: « Pitayi ke darr se maine yeh naam rakha (j’avais peur des raclées de mon père alors j’ai gardé ce nom). »

« Mon père était strictement contre les films et le show business. Son bon ami Dewan Basheshwarnath dont le fils Prithviraj Kapoor était également un acteur de l’industrie. Il se plaignait souvent auprès de Basheshwarnath en disant : « Qu’as-tu fait ? Pourquoi votre jeune fils en bonne santé fait-il ce travail ? »

C’est grâce au talent exceptionnel de Kumar et à son attachement au métier que son père a finalement accepté le choix de carrière de son fils.

Dilip Kumar a obtenu son premier film, Jwar Bhata, en 1944, réalisé par Amiya Chakravarty. Cela s’est avéré être une rampe de lancement parfaite pour lui car il a été remarqué par plusieurs producteurs et réalisateurs. En 1952, il réalisera des films tels que Jugnu, Shaheed, Mela, Aan, Daag, Arzoo et Deedar. En seulement huit ans, Dilip était devenu une star avec une carrière enviable.

Mais il ne faisait que commencer. Dans les années qui ont suivi, Dilip saab nous a offert de tels joyaux – Devdas (1955), Azad (1955), Naya Daur (1957), Madhumati (1958), Paigham (1959), Kohinoor (1960), Mughal-E-Azam ( 1960) et Ganga Jamuna (1961). Si Dilip était une star dans sa première décennie en tant qu’acteur, la décennie suivante a amené une superstar.

