Les fans de MARVEL ont désespérément hâte de regarder la nouvelle création Marvel WandaVision sur Disney +.

Mais aussi agréables que les deux premiers épisodes aient été, beaucoup se demandent comment exactement la série s’intègre parfaitement à l’univers cinématographique Marvel. Nous avons les réponses …

Quand WandaVision est-il défini?

Les fans ont été confus après que WandaVision semble se dérouler au 20e siècle.

Selon le calendrier du MCU, WandaVision devrait être défini dans le futur – vers 2023.

En fait, la nouvelle série sautera à travers les décennies. Les deux premiers épisodes se déroulent dans les années 50 et 60 et sont diffusés en noir et blanc.

Mais Wanda et Vision ne resteront pas longtemps dans les années 60, car la série passera en couleur dans les épisodes ultérieurs.

Chaque épisode de 30 minutes sera une pièce de théâtre sur une sitcom américaine vintage.

Comment WandaVision s’intègre-t-il dans la chronologie du MCU?

WandaVision suit Wanda Maximoff, interprétée par Elizabeth Olsen et Vision, Paul Bettany, alors qu’ils évoluent dans un style de vie de banlieue de classe moyenne dans la ville de Westview, essayant de cacher leurs superpuissances à leurs voisins.

Les fans ont été laissés confus par la chronologie de la série car il semble que les personnages ont retourné à l’heure.

Mais les fanatiques observateurs du MCU ont envisagé la possibilité que WandaVision puisse être une interprétation du scénario de « House of M » à partir des bandes dessinées, dans laquelle l’action n’est en fait qu’une réalité imaginée par Wanda pour faire face à la mort de ses enfants.

Ou, certains ont émis l’hypothèse que Wanda et Vision ont été délibérément piégés dans une fausse réalité par un antagoniste pervers – et certains soupçonnent que le couple devra échapper à la simulation.

WandaVision est-il réglé après Avengers: Endgame?

En bref, oui, WandaVision se déroule après Avengers: Endgame.

Cela peut être un choc pour les fans, compte tenu de la présence de Vision, qui a été tué dans Avengers: guerre à l’infini et n’a pas ressuscité avec le reste des héros à la fin de Fin du jeu.

Bien sûr, il n’est pas hors de question que Vision soit ramenée d’entre les morts – mais nous devrons attendre de voir ce qui se passe en série.

La dernière fois que nous avons vu Wanda, c’était lorsqu’elle réconfortait Clint à l’enterrement de Tony Stark.

Il y a donc beaucoup d’action à rattraper – mais nous sommes sûrs que Marvel lui rendra justice.