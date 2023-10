Christophe Galtier a fait l’éloge de Cristiano Ronaldo après la victoire du capitaine d’Al Nassr lors d’un match de Ligue des champions de l’AFC contre Al Duhail le 24 octobre.

Galtier, qui a entraîné le Paris Saint-Germain la saison dernière, est désormais le manager d’Al Duhail de la Qatar Stars League. Au cours de son mandat dans la capitale française, Galtier a partagé des liens étroits avec Lionel Messi, qui s’est séparé du PSG en juillet de cette année pour rejoindre l’Inter Miami en Major League Soccer (MLS).

Même si son équipe a finalement subi une défaite marginale 4-3 lors du match de la Ligue des Champions de l’AFC, Galtier n’a pas pu s’empêcher d’apprécier Ronaldo pour son superbe spectacle. La superstar portugaise a non seulement marqué un doublé, mais a également contribué de manière significative à chaque attaque d’Al Nassr vers le but adverse.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier a été interrogé sur l’impact de Cristiano Ronaldo sur le triomphe d’Al Nassr. En réponse, le Français a déclaré : « Quand vous affrontez Ronaldo, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il a marqué deux beaux buts. Je suis à court de mots pour le décrire.

Christophe Galtier (ancien manager du PSG) : "Quand on affronte Ronaldo, il n'y a pas grand chose à faire, il a marqué deux beaux buts, je n'ai pas de mots pour le décrire. Ce qu'il a fait à 38 ans est extraordinaire. Il reste le meilleur joueur du monde. »

Galtier semblait être un grand admirateur de Ronaldo puisqu’il n’a pas mis beaucoup de temps à qualifier le quintuple Ballon d’Or de « meilleur joueur du monde ». « Ce qu’il a fait est extraordinaire pour un joueur de 38 ans. Il reste le meilleur joueur du monde”, a ajouté Galtier.

Christophe Galtier a été évincé de son poste de patron du PSG quelques semaines seulement après le départ de Lionel Messi du club. Le capitaine argentin n’a pas non plus reçu d’adieux agréables de la part des supporters du PSG, qui espéraient remporter le trophée tant attendu de la Ligue des Champions pendant son séjour. Bien qu’il n’ait pas répondu aux attentes, Messi a remporté trois trophées avec le PSG : deux titres consécutifs en Ligue 1 et la Super Coupe de France en 2022.

En mettant fin à ses liens avec le PSG, Christophe Galtier n’a fait qu’éloge de Lionel Messi et a décrit le footballeur vainqueur de la Coupe du monde comme le « meilleur joueur de l’histoire du football ». « J’ai eu le privilège d’entraîner le meilleur joueur de l’histoire du football. Messi a été un élément important de l’équipe cette année, toujours disponible. Je ne pense pas que les commentaires ou critiques soient justifiés. Il a toujours été là pour l’équipe. Ce fut un grand privilège de l’accompagner tout au long de la saison », a déclaré Galtier.

Avant de s’envoler pour l’Amérique, Lionel Messi a représenté le PSG lors de 75 matches toutes compétitions confondues au cours de ses deux saisons. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué 32 buts et fourni 35 passes décisives à l’équipe française.