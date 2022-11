Quand votre culture s’attend à ce que vous vieillissiez chez vous

Dans l’ensemble, ces soignants fournissent l’équivalent de 470 milliards de dollars en soins non rémunérés, selon les rapports. « Les soignants deviennent l’épine dorsale invisible des soins de santé. Pour que les adultes vieillissent chez eux, nous devons respecter le rôle de soignant », déclare Sarita A. Mohanty, MD, MPH, présidente et chef de la direction de la Fondation SCAN, une organisation à but non lucratif axée sur la transformation des soins aux personnes âgées.

En 2020, 53 millions d’Américains fournissaient des soins non rémunérés – et près de la moitié d’entre eux ont cité des difficultés financières dues à la prestation de soins, selon la National Alliance for Caregiving (NAC). Six aidants sur 10 qui travaillent disent que leurs responsabilités à la maison ont eu une incidence sur leur carrière; la moitié de ceux qui ont quitté leur emploi l’ont fait pour passer plus de temps avec leur proche, note le CNA.

Les attentes culturelles et le sentiment d’obligation de vieillir chez soi sont des facteurs déterminants pour ceux qui veulent faire du vieillissement chez soi une réalité.

“Bien que le vieillissement soit universel, les expériences de vieillissement sont différentes pour tout le monde”, déclare Mohanty. L’expérience est souvent différente pour les personnes de couleur, qui représentent 40% des soignants et sont plus susceptibles d’avoir un statut socio-économique inférieur et de subir le racisme médical et de ne pas avoir accès aux services de soutien, souligne Mental Health America. «Moins de soignants noirs et hispaniques pensent que leur région fait du bon travail pour fournir un accès aux ressources, telles que des soins de santé de haute qualité ou la socialisation. Il y a cette intersection de problèmes raciaux, ethniques et de statut de revenu que nous devons prendre en compte lorsque nous envisageons de vieillir sur place », déclare Mohanty.

De plus, certaines familles pourraient ne pas trouver que leurs options de soins de longue durée sont confortables pour leur proche si l’établissement ne dispose pas de personnel ou d’installations qui partagent le contexte culturel de l’aîné, et il peut y avoir un décalage de tout. de la nourriture et de la musique à la langue, dit Allyson Brothers, PhD, professeur agrégé au Département du développement humain et des études familiales de l’Université de l’État du Colorado. Vieillir chez soi de façon autonome ou avec un membre de la famille, en revanche, permet aux gens de vivre dans une situation qui respecte leur origine culturelle.