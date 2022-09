Quand votre billet de baseball ressemble à un billet de loto. Les fans des Jays pourraient attraper le ballon historique du coup de circuit d’Aaron Judge

Alors que l’histoire de la Ligue majeure de baseball est de nouveau en jeu mardi soir au Rogers Centre, William Chong dit que s’asseoir dans le champ extérieur, c’est un peu comme tenir un billet de loterie.

C’est parce que la star des Yankees de New York, Aaron Judge, reste à 60 circuits, un de moins que le record de la Ligue américaine de Roger Maris qui dure depuis 61 ans.

Les fans des Blue Jays qui regardent leur équipe se rapprocher d’une place en séries éliminatoires espèrent peut-être que Judge sera tenu sans coup sûr, bien que le cogneur de six pieds et sept pouces ait beaucoup de fans ici et d’autres espèrent qu’il réussira un circuit juste pour la chance de un gros salaire au stade de baseball.

“Il y a de fortes chances qu’il atteigne 61 et 62 à Toronto cette semaine”, a déclaré Chong, un collectionneur de souvenirs qui possède Dolly’s Toys and Games à Scarborough. Si cela se produit, ce seront probablement des balles de baseball très lucratives pour quiconque les attrape.

“[62 is] sera un paiement à sept chiffres pour celui qui finira par l’attraper, ce qui est un peu fou pour une balle de baseball”, a déclaré Chong.

Judge a réussi un simple, a marché deux fois et a retiré deux prises lors du match de lundi contre les Jays pour rester à 60 circuits, ce qui lui a laissé deux autres occasions d’atteindre le record à Toronto.

Les Blue Jays (87-67) ont mis fin à la séquence de sept victoires consécutives des Yankees (94-59) lundi avec une victoire de 3-2 en 10 manches.

Avec cinq matchs de saison régulière au Rogers Center restants, les Blue Jays arborent le quatrième meilleur record à domicile de la Ligue américaine à 44-32, derrière les Yankees (56-22), Tampa Bay (51-30) et Houston (50 -23).

La superstar des Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews, lancera le premier lancer mardi.