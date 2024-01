« Il m’a fallu beaucoup de temps et beaucoup de boomeranging douloureux de mes attentes pour parvenir à réaliser : que je ne suis personne d’autre que moi-même. Mais il fallait d’abord que je découvre que je suis un homme invisible ! – L’Homme invisible – prologue – Ralph Ellison 1952

Première exposition en Europe du photographe Ruddy Roye (né en Jamaïque en 1969, vit entre New York et Cleveland) Quand vivre est une protestation était prévu pour février, Ruddy Roye rappelant que ce mois correspond au Mois de l’Histoire des Noirs – Mois de l’Histoire des Noirs ou encore appelé Mois de l’Histoire Afro-Américaine **

Le titre donné par l’artiste à cette série qu’il a débutée il y a plus de 10 ans : When Living is a Protest exprime ses douloureuses interrogations sur la place des Afro-Américains aux Etats-Unis.

Cette série tente de rendre visibles les invisibles du continent américain. C’est pour Ruddy Roye, une mission, en tant qu’artiste photographe. Parcourant les villes de New York à la Nouvelle-Orléans, la galerie Polaris présente une sélection, choisie avec le photographe, de quelques années de ce voyage.

Ce qui peut surprendre dans l’œuvre de Ruddy Roye, c’est le regard que portent sur lui les protagonistes photographiés. Ce ne sont pas des photographies prises en fuite en ville ou à la campagne. Ruddy Roye discute d’abord avec les personnes qu’il aimerait représenter. Ils parlent ensuite de leur quotidien, de la difficulté de vivre, de leur situation souvent précaire. En prenant le temps de faire connaissance, ce n’est qu’après cette entente mutuelle que Ruddy Roye déclenche la caméra, comme dans un studio en plein air. Roye décrit de manière très poétique dans l’un de ses textes (chaque photographie est accompagnée d’un texte écrit par l’artiste que nous vous encourageons à lire) : « Je passe leurs histoires entre le bout de mon index et la paume de ma gauche. main, les brisant soigneusement comme des brindilles séchées, brûlant le courage de leur âme pour en faire de purs êtres humains.

Car dans ce travail plein d’humanisme, il s’agit bien du pouvoir du photographe de redonner à ces personnes rencontrées par hasard, de la dignité. Ruddy Roye rappelle dans un de ses textes qu’en tant que photographe il préfère s’intéresser davantage aux gens plutôt qu’à ce qui les définit.

L’intemporalité de When Living is a Protest tient avant tout au traitement et aux partis pris de Roye. A l’image de son titre, on pourrait croire l’écriture simple, mais si Roye se concentre sur ses personnages et les idéaux qu’ils véhiculent, il s’efforce de raconter l’histoire de leurs maux et de leur résignation. Se plaçant humblement à hauteur des yeux, il nous laisse entendre leurs voix à travers la caméra car « c’est dans ce cadre que l’on retrouve les petits morceaux de magie qui résument leur histoire » et montre que, finalement, nous parlons tous le même langage.

Si idéalisme il y a, il reste fragile, car cet ouvrage est un discours qui couvre un large éventail de sujets, allant bien au-delà du simple domaine de la pauvreté et du racisme. Le passé, celui vécu par les parents et leurs ancêtres, hante toujours et ne peut être détaché du présent. Cette œuvre nous demande simplement de voir l’humanité dans chaque regard que l’artiste a immortalisé. Si idéalisme il y a, il reste fragile, car cet ouvrage est un discours qui couvre un large éventail de sujets, allant bien au-delà du simple domaine de la pauvreté et du racisme. Le passé, celui vécu par les parents et leurs ancêtres, hante toujours et ne peut être détaché du présent. Cette œuvre nous demande simplement de voir l’humanité dans chaque regard que l’artiste a immortalisé. Si ces regards peuvent nous émouvoir, c’est parce que Roye a cette incroyable capacité à comprendre la nature humaine et à toucher l’universalité. Une œuvre comme message universel qui fédère et questionne cette humanité brisée et remplie de doutes, résignée, mais revendiquant son droit à exister.

Cet ensemble d’œuvres vise à faire entendre, montrer et dénoncer la condition actuelle des Afro-Américains. Sans fausse exaltation et sans haine. Honorer simplement la photographie. Un essai d’iconologie sociale, comme une invitation faite au spectateur à pouvoir interroger autrement le discours des images. Et c’est cette approche thématique révélatrice de l’engagement du photographe, qui doit permettre de questionner le monde dans lequel nous vivons.

« Enlève-moi ma couleur et je suis ton oncle, je suis ton frère, je suis ton voisin » : Ruddy Roye – interview CBS NEWS.

** Commémoration annuelle de l’histoire de la diaspora africaine. Cinquante ans après la promulgation du 13e amendement à la Constitution des États-Unis abolissant l’esclavage, l’historien afro-américain Carter Woodson et le pasteur Jesse Moorland fondent l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire des Afro-Américains, destinée à mener des recherches sur l’histoire des Afro-Américains. Ils ont commencé la Semaine de l’histoire des nègres la deuxième semaine de février 1926 ? En raison de la coïncidence des anniversaires d’Abraham Lincoln le 12 février et de Frederick Douglass le 14 février. Deux dates célébrées depuis la fin du XIXème siècle par les communautés noires américaines.

Ruddy Roye : Quand vivre est une protestation

27 janvier – 27 février 2024

Galerie Polaris

15 rue des Arquebusiers

75003 Paris

www.galeriepolaris.fr