L’incontournable drame policier mettant en vedette À l’épreuve des balles Noel Clarke vient à ITV.

Viewpoint, est une série fascinante, axée sur une enquête de surveillance policière dans une petite communauté de Manchester – découvrez comment vous pouvez la regarder ici.

© Tiger Aspect Productions

Noel Clarke (Doctor Who, Bulletproof) joue le rôle principal[/caption]

Quand Viewpoint est-il à la télévision?

Le nouveau drame policier d’ITV fait ses débuts le lundi 26 avril à 21h sur ITV.

La série en cinq épisodes est diffusée toute la semaine et se termine le vendredi 30 avril.

De quoi s’agit-il?

Le drame ITV en cinq parties fait suite à une enquête de surveillance policière tendue sur une communauté très soudée de Manchester et plonge profondément dans l’éthique morale du voyeurisme.

Il raconte l’histoire du policier DC Martin Young, qui installe son poste d’observation dans la maison de la mère célibataire et voyeuse secrète, Zoe Sterling.

Les fenêtres de Zoe offrent une vue directe sur la maison de Gemma Hillman, institutrice disparue.

C’est une maison qu’elle partage avec son petit ami et principal suspect de sa disparition, Greg Sullivan.

La série est vaguement basée sur une histoire vraie vécue par le voisin du créateur de l’émission, Harry Bradbeer, après avoir été approchée par un policier en civil.

Éclaboussure

L’émission discute de l’éthique d’une observation policière et de la question de savoir si elle peut être vraiment objective[/caption]

L’officier a demandé l’autorisation d’effectuer une surveillance du crime dans l’arrière-salle des voisins de Bradbeer.

Le créateur de la série a déclaré: «Il était là pendant quelques semaines, regardant à travers une fente dans les rideaux, mais ne révélant jamais qui il regardait. Elle est devenue intriguée et s’est progressivement rendu compte qu’il s’agissait d’un cas de trafic de drogue dans la maison d’en face, mais c’était étrange d’avoir cet homme là-bas », a expliqué Bradbeer.

Il a ajouté: «Son mari était en voyage d’affaires – c’était à la fois plutôt tendu et érotique d’avoir cet homme étrange dans son appartement. Cela m’a frappé comme une excellente prémisse pour une série télévisée. Et si la police enquêtait sur un meurtre et que se passerait-il si une relation s’établissait entre le policier et son hôte? »

Qui est dans le casting?

MCPIX

Catherine Tyldsley, ancienne actrice de Corrie, joue dans le drame policier passionnant d’ITV[/caption]

Noel Clarke (Bulletproof) joue le rôle principal de DC Martin Young

Alexandra Roach (Black Mirror) joue la mère célibataire Zoe Sterling

Amy Wren joue Gemma, une enseignante disparue

Fehinti Balogun est le petit ami de Gemma, Greg

L’ancienne star de Corrie Catherine Tyldesley est un autre visage familier

Ian Puleston Davies, ancien élève de Coronation Street, apparaît

Sarah Niles (Catastrophe) peut être repérée dans l’émission

L’ancienne actrice d’EastEnders Shannon Murray stars

Phil Davis de Poldark fait également partie du casting

Viewpoint sera diffusé le lundi 26 avril à 21 h sur ITV.