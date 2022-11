Quand Urfi Javed a refusé la demande d’un fan, a déclaré qu’elle facturait de l’argent pour CECI

Urfi Javed fait sensation sur les réseaux sociaux alors que l’actrice de télévision continue de partager ses photos audacieuses et révélatrices dans des tenues bizarres sur son compte Instagram. Dans un passé récent, l’actrice de Bepannaah a souvent été repérée à l’aéroport par les paparazzi et il a été rapporté que Javed se rendait simplement à l’aéroport pour se faire cliquer sans avoir de vol régulier.

Après que ces rapports aient commencé à se répandre davantage, les apparitions d’Urfi à l’aéroport ont également été réduites. Cependant, en mai de cette année, l’un de ses fans a fait une demande inhabituelle à l’actrice, qui a fait ses débuts dans Bade Bhaiyya Ki Dulhania. En l’écoutant, Urfi Javed a donné une réponse hilarante qui est devenue virale instantanément.

Dans la vidéo partagée par Voompla sur son compte Instagram six mois plus tôt, Urfi a refusé la demande d’un deuxième selfie et on peut l’entendre dire à ce fan : “Main dusre ka charge karti hoon, ek free hota hai (je facture le deuxième , le premier est gratuit)”. On voit alors l’actrice avancer pour donner des poses aux photographes.





Pour les non-initiés, Urfi a gagné en visibilité après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot l’année dernière. Elle a été la première candidate à être expulsée de l’émission le huitième jour même après que Zeeshan Khan a rompu sa relation avec elle le quatrième jour et s’est associée à Divya Agarwal, qui a fini par remporter l’émission.

Bien que Javed, qui s’appelle Uorfi sur les réseaux sociaux, continue de partager ses photos et vidéos révélatrices dans des costumes bizarres sur son compte Instagram, elle n’a qu’environ 3,8 millions d’abonnés sur Instagram et 92 000 abonnés sur la plateforme de micro-blogging Twitter.