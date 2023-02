Quand une nation se détourne de Dieu – Shaw Local

Que se passe-t-il lorsqu’une nation se détourne de Dieu ? Le péché abonde, les actes d’anarchie et d’iniquité prévalent sans conséquences, la vérité est supprimée et le mal fleurit. Les citoyens américains sont les véritables victimes de ce que nos chefs de gouvernement, de nombreux professeurs libéraux, un nombre inquiétant de membres du clergé et des médias autorisent. La nation a été construite sur les principes de la vérité trouvée dans la feuille de route de Dieu pour nous, Sa parole. Nos dirigeants le savaient autrefois et en dépendaient. Cependant, pour beaucoup de gens aujourd’hui, ce n’est plus le cas. C’est pourquoi une grande partie de ce qui arrive à notre pays n’a pas de sens.

La parole de Dieu est tout aussi pertinente aujourd’hui que lorsqu’elle a été écrite. Pour paraphraser le premier chapitre de Romains, Dieu nous rappelle que ceux qui s’écartent de sa vérité sont sans excuse. « Car bien qu’ils aient connu Dieu, ils ne l’ont pas honoré comme Dieu, et leurs cœurs insensés ont été obscurcis. Prétendant être sages, ils sont devenus fous parce qu’ils ont échangé la vérité sur Dieu contre un mensonge. Pour cette raison, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes et à un esprit avili pour faire ce qui ne doit pas être fait. Et, étant remplis de toutes sortes de maux, ils encouragent les autres à faire de même. C’est ce qui se passe actuellement dans nos communautés et nos écoles.

Les proverbes 3 : 5 à 6, écrits vers 1 000 av. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. Nous avons été comme des brebis sans leur berger, errant simplement selon nos sentiments. Il est temps de faire confiance à Celui qui est digne de confiance.

Poupée Jim

Algonquin