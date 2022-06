Quand une histoire d’avortement est racontée comme un câlin, un thriller ou une farce

En 1969, alors que l’avortement était illégal dans l’Illinois, une opération clandestine a vu le jour à Chicago. Officiellement appelé le service de conseil en avortement de la libération des femmes, il est devenu connu sous le nom de réseau Jane, car les femmes souhaitant avorter devaient appeler un numéro et «demander Jane». Alors que je regardais “The Janes”, un documentaire de HBO sur le service, j’ai été frappé par la vivacité de l’histoire. Bien que les femmes derrière Jane travaillaient sous pression pour fournir des avortements secrets à des femmes désespérées et terrifiées, une sensibilité énergique imprègne le film. Il y a des blagues sur les mauvaises herbes et des manigances anti-surveillance et une bande-son digne d’un film d’espionnage mod. Alors que les Janes échappent à l’église, à la mafia et à la police pour faciliter environ 11 000 avortements clandestins, elles sortent de l’anonymat en tant que stars d’un nouveau genre : l’avortement câlin.

“The Janes” se termine avec Roe v. Wade rendu en 1973. Quelques semaines après la sortie du documentaire, la Cour suprême avait annulé Roe, ce qui rend le film encore plus essentiel – non seulement comme une feuille de route pour la désobéissance civile moderne, mais comme un témoignage du genre de récit complexe et indiscipliné sur l’avortement qui se sent également en danger. Au cours des dernières semaines, alors que j’attendais l’abandon de la décision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, j’ai recherché de telles histoires de manière compulsive, comme si la décision pouvait également les saisir. En plus de “The Janes”, j’ai regardé le film français “Happening”, sur une étudiante cherchant un avortement illégal en France en 1963, et “Oh mon Dieu, une émission sur l’avortement”, le one-woman show de la comédienne Alison Leiby sur l’avortement une grossesse à Planned Parenthood à 35 ans.