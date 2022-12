Quand une émeute raciale violente à Washington Square Park a secoué New York

“Marcos était un gars très propre”, me raconta une amie, Natividad Montilla, des décennies plus tard. “Pas de drogue – même jamais fumé de pot.” Ils traînaient avec deux filles quand les garçons ont fait irruption. Une des filles a crié à M. Mota de partir, mais il s’est dirigé vers l’arche pour voir ce qui se passait. M. Montilla courait pour rattraper son ami lorsque, dans les projecteurs du terrain de volley-ball, il a vu M. Mota se faire frapper par une batte et tomber. Il courut à ses côtés, mais M. Mota bougeait à peine.

Ce n’est qu’après la fin de l’émeute que les passants ont réalisé que le parc était étrangement vide de policiers. Les deux patrouilleurs habituellement de service étaient absents, de même que les voitures radio qui faisaient souvent le tour de la place. À 8 h 08, lorsque le premier témoin a atteint un téléphone public, et avant que des officiers n’apparaissent, la foule était partie. Il ne restait plus qu’à soigner les blessés : au moins 35 personnes ont été blessées et 13 ont été envoyées aux urgences, dont M. Mota, que ses amis l’ont porté jusqu’à un taxi et l’ont conduit à l’hôpital Saint-Vincent.

Le mot était venu au procureur ce soir-là. Quelques heures plus tard, le maire était au téléphone. Depuis des mois déjà, M. Morgenthau avait pressé le maire Abe Beame d’obtenir de l’argent pour freiner le trafic de drogue. (Une fois, il avait emmené le maire du centre-ville à un marché d’héroïne en plein air. Le maire Beame a été choqué. Alors que la camionnette banalisée transportant le procureur et le maire était assise à un coin de rue, un dealer a offert au maire tout ce qu’il voulait : de la cocaïne, de la marijuana. , pilules.)

La violence raciale était une autre affaire. La ville, en particulier le Village, avait connu une augmentation des attaques. Et le bilan du Sixth Precinct local était sombre : au moins cinq meurtres non résolus – « homicides par chauve-souris », selon les mots d’un procureur – au cours des trois dernières années.

La question de M. Morgenthau était pourquoi? Pourquoi l’avaient-ils fait ? Dans ces premières heures, alors que la police recherchait des témoins, l’ambiguïté grandissait et les craintes du procureur montaient. Les premiers rapports étaient suffisamment contradictoires. Compte tenu des factions impliquées – chefs de quartier, commerçants locaux et surtout les administrateurs agités de l’Université de New York – les manœuvres pour contrôler le récit étaient assurément intenses. Les dirigeants noirs de la ville exprimaient déjà leur indignation. Le procureur savait qu’il pouvait compter sur Charlie Rangel pour essayer de calmer les eaux ; le membre du Congrès afro-américain représentant le 19e district de New York avait été procureur adjoint au bureau du procureur américain de Morgenthau dans les années 1960, et il est resté un proche allié. Mais les enjeux étaient élevés et croissants.

Le département de police a rapidement publié un rapport basé sur une rumeur : un revendeur noir, selon des témoins anonymes, avait vendu de l’origan à un enfant blanc à la recherche de marijuana. L’histoire a pris racine, gagnant en détails chaque jour. Pourtant, d’autres rapports, comme l’un des premiers dans le New York Post, décrit une querelle de longue date « entre les Italiens qui vivent dans ou à proximité de la région et les Noirs qui utilisent le parc… pour des soirées à boire, à jouer aux cartes et à fumer du pot ».

Deux jours après l’émeute, neuf jeunes hommes étaient en garde à vue. Ils étaient âgés de 16 à 20 ans. vivaient près de la maison de la station Sixth Precinct dans des immeubles où leurs familles vivaient depuis des décennies. Certains de leurs parents connaissaient les patrouilleurs locaux par leur nom. Cet après-midi-là, leurs partisans ont formé un défilé entièrement blanc pour marcher sur la maison du commissariat. Certains portaient des pancartes dessinées à la main : « Ne blâmez pas nos jeunes !!! Freinez vos junkies. D’autres ont crié : « N’arrêtez pas nos enfants pour avoir fait votre travail !