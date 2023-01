Quand un Vermeer n’est-il pas un Vermeer ? Réputations en jeu sur l’authenticité des œuvres d’art

JOhannes Vermeer de Delft a laissé moins de 50 tableaux lorsqu’il est mort à l’âge de 43 ans en 1675. Ceux qui ont survécu ont séduit les amateurs d’art pendant plus d’un siècle : des scènes domestiques intimes, comme une fille lisant une lettre à une fenêtre ouverte, ou une servante absorbée par le lait qui coule, baignée d’une lumière douce et douce. Comme la production de Vermeer était si petite, c’est un événement lorsqu’un tableau est déclaré être de sa main. Mais il y a peu de précédents à une bagarre récente au sujet de l’artiste. Un tableau a été déclaré définitivement « un Vermeer » par un musée, un autre l’a déclassé.

En octobre, la National Gallery of Art de Washington DC a annoncé les résultats d’une recherche minutieuse sur une œuvre de sa collection, longtemps attribuée à Vermeer. Girl with a Flute n’était pas de Vermeer, mais d’un associé, disait-il. Moins d’un mois plus tard, le Rijksmuseum d’Amsterdam, qui emprunte ce tableau pour une nouvelle grande exposition Vermeer en 2023, est parvenu à la conclusion inverse à propos de la même œuvre. C’était «limpide», a déclaré le Rijksmuseum, Girl with a Flute était un Vermeer.

Peinte sur un petit panneau de bois, La Jeune fille à la flûte montre une femme coiffée d’un chapeau en forme de bateau et d’une veste bordée de fourrure assise près d’une tapisserie à motifs, tenant un instrument. Bien qu’il présente des similitudes avec un autre travail attribué à Vermeer, les experts ont longtemps eu des doutes.

“Je ne l’ai jamais considérée comme aussi satisfaisante que d’autres peintures de Vermeer”, a déclaré au Guardian Marjorie E Wieseman, responsable du département des peintures d’Europe du Nord à la National Gallery de Washington.

“Ce qui fait d’un Vermeer un Vermeer, c’est sa capacité vraiment étonnante à engager le spectateur, à évoquer une humeur, une sensation, une présence qui transcende en quelque sorte le temps”, a-t-elle déclaré. Les femmes dans ses peintures, a-t-elle dit, ont “une réserve délibérée… plutôt que d’étendre quelque chose à vous, le spectateur, elles vous attirent”.

Fille à la flûte, tout simplement, non, selon l’équipe de Washington. Mais ce n’est que lorsque les blocages de Covid ont forcé la fermeture du musée que l’équipe a eu l’occasion de mettre sa collection Vermeer sous le microscope, en utilisant des technologies d’imagerie pionnières également utilisées pour cartographier les minéraux sur la lune et sur Mars.

Un examen attentif a révélé un travail de pinceau maladroit. La peinture avait été manipulée d’une manière brutale qui “s’est accumulée et a presque coulé”, l’équipe a écrit dans le Journal of Historians of Netherlandish Art. Les pigments utilisés dans la peinture finale étaient grossièrement broyés, plutôt que les fines couches supérieures privilégiées par Vermeer. Il y avait aussi des poils cassés logés dans la peinture, suggérant que l’artiste a utilisé une force inhabituelle, ou un pinceau vieux ou mal fait. Même la composition était en blocs et maladroite, ont-ils écrit. “Plutôt que de risquer un regard oblique par-dessus son épaule, la femme nous regarde droit dans les yeux… avec peu de tentative d’intrigue ou de séduction.”

L’équipe a conclu que le travail avait été réalisé par quelqu’un ayant une connaissance intime du style idiosyncrasique de Vermeer, qui avait observé sa technique, mais ne la maîtrisait pas. Leurs découvertes ont bouleversé la vision conventionnelle de Vermeer en tant que génie solitaire, en suggérant qu’il avait un studio.

Annoncer qu’un Vermeer – conservé dans la collection du musée depuis 1942 – n’est plus un Vermeer est un grand pas. Comme Rembrandt ou Van Gogh, Vermeer appartient à une catégorie “d’artistes à nom unique qui sont les pierres de touche emblématiques de la peinture d’Europe occidentale”, a déclaré Wieseman. “Il y a beaucoup en jeu”, a-t-elle déclaré. “Alors que vous savez, quand il s’agit de, [did] Pierre de Putter peindre cette nature morte de poissons, ou était-ce quelqu’un d’autre ? Personne ne s’en soucie vraiment.

Déterminer qui a peint une œuvre d’art est un travail de routine pour tout historien de l’art, marchand ou maison de vente aux enchères, mais les enjeux sont beaucoup plus importants lorsqu’il s’agit des plus grands artistes, a déclaré Eric Jan Sluijter, professeur émérite d’histoire de l’art à l’Université d’Amsterdam. “Il y a tellement investi dans ces peintures, littéralement, mais aussi dans la réputation des historiens de l’art ou des musées.”

Girl with a Flute figurera dans la plus grande exposition jamais consacrée à l’œuvre de Vermeer, qui s’ouvrira le 10 février au Rijksmuseum. Le musée espère présenter au moins 28 œuvres, dont des prêts tels que Girl with a Pearl Earring et Une jeune femme assise au virginal. Avant l’exposition, le musée a mis à niveau trois peintures contestées, dont Girl with a Flute, en tant qu’œuvres de Vermeer, portant à 37 le nombre d’œuvres survivantes de l’artiste.

“La jeune fille à la flûte est prêtée comme “pas Vermeer”, mais nous l’accrocherons comme un vrai Vermeer”, a déclaré Pieter Roelofs, co-commissaire de l’exposition à venir au journal Het Parool d’Amsterdam. “Le doute disparaît quelque part pendant le vol au-dessus de l’océan.”

Contacté par le Guardian, le Rijksmuseum a déclaré que personne n’était disponible pour un entretien.

Certains pensent que le Rijksmuseum n’a pas fait assez pour montrer ses travaux sur Girl with a Flute. “Nous ne connaissons pas encore leurs arguments”, a déclaré Sluijter. Il n’était pas d’accord avec la “position très forte” du musée et les affirmations de certitude en attribuant le tableau à Vermeer, affirmant qu’il n’avait pas présenté de résultats détaillés aux chercheurs. “Il y a toujours des incertitudes et vous devez vivre avec cela en tant qu’historien de l’art.”

Sluijter a déclaré que la recherche de Washington était “difficile à rejeter”, bien qu’il ne pense pas qu’ils aient incontestablement raison sur tous les détails. La National Gallery de Washington a attribué une autre œuvre, Girl with the Red Hat, à Vermeer. Également peinte sur bois, il s’agit d’une composition similaire à Girl with a Flute et Sluijter considérait qu’elle présentait des écarts similaires par rapport à la technique de Vermeer.

Si La Jeune fille à la flûte n’est pas de Vermeer, une autre question reste ouverte : l’identité de l’artiste dans son atelier. La National Gallery de Washington a proposé plusieurs candidats. Peut-être le peintre était-il un apprenti ou un riche amateur prenant des cours qui aidait un Vermeer en difficulté à payer ses factures. L’équipe de Washington est moins convaincue par la thèse selon laquelle l’artiste était l’aînée des enfants de Vermeer, Maria. “Nous ne pouvons tout simplement pas savoir qui a peint l’œuvre, ni dans quelles circonstances”, ont-ils conclu.

Sluijter pensait qu’il était plausible que la fille de Vermeer soit responsable de Girl with a Flute. « Ce n’est pas si excentrique, c’est une possibilité. Nous connaissons d’autres filles qui travaillaient dans l’atelier de leur père au XVIIe siècle », a-t-il déclaré. “Souvent, ils se sont mariés puis ont arrêté de peindre, ils ne sont donc pas devenus des artistes indépendants.”

Avec peu de documents dans les archives, l’identité de l’artiste possible dans l’atelier de Vermeer reste un mystère à percer.