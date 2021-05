Quand un Shah Rukh Khan et Thalapathy Vijay trempés de sueur ont fait irruption dans une gigue impromptue lors d’un événement

La superstar tamoule Vijay est connue pour ses splendides mouvements de danse. L’année dernière, l’acteur a reçu des éloges pour ses mouvements de danse dans la chanson «Vaathi Coming» du film «Master».

Pour l’inversé, Vijay s’était produit devant un public live il y a huit ans avec nul autre que le Badshah de Bollywood, Shah Rukh Khan. En 2013, SRK était à Chennai pour assister à une cérémonie de remise de prix. Le climatiseur défectueux de l’hôtel et la chaleur et l’humidité estivales de la ville ont clairement eu des conséquences néfastes sur l’acteur, qui pouvait être vu dégoulinant de sueur. Mais la chaleur ne peut pas battre SRK, qui charme toujours tout le monde avec son énergie et ses singeries.

Vijay a été honoré pour sa performance dans le film d’action de 2012 «Thuppakki». Juste avant de remettre le trophée à Vijay, SRK a fait un acte impromptu et a persuadé Vijay de lui serrer la jambe à la place. Maintenant, qui dit non Shah Rukh Khan, non? Quelques secondes plus tard, Vijay commence à groover sur «Google Google», une chanson qu’il a chantée pour «Thuppakki». Les deux acteurs se serrent alors une jambe ensemble, pour le plus grand plaisir du public.

Ce n’est pas le premier spectacle de danse non scénarisé de Vijay pour le plaisir d’un public en direct. La fonction de sortie audio de ‘Master’ a eu lieu à la mi-mars en 2020. En raison de la peur croissante du COVID-19 à l’époque, les producteurs décident de faire du lancement une affaire discrète par opposition à l’extravagance habituelle qui vient avec le lancement audio d’un film Vijay. Ainsi, pour limiter la foule, le lancement a eu lieu dans un hôtel haut de gamme.

L’acteur avait l’air pimpant dans un costume noir. Au moment où il a marché sur l’État pour prononcer un discours, l’acteur a fait irruption dans une danse, à la grande joie de ses fans. Il groove et interprète quelques mouvements légers avec sa co-star Shanthanu et le directeur musical du film Anirudh Ravichander sur l’air de «Vaathi Coming».

Vijay est affectueusement appelé «thalapathie» par ses fans. C’est un titre de «Illayathalapathy» qui signifie jeune commandant. Ce titre a été donné à Vijay par un fan après la sortie de son premier film, « Naalaya Theerpu » en 1992.