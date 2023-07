Quand un Salman Khan ivre a donné à Aamir Khan son bracelet porte-bonheur pour lui porter chance au milieu de sa phase basse

Aamir Khan et Salman Khan partagent un grand lien l’un avec l’autre, et leur camaraderie est quelque chose qui nous fait souvent chanter ‘Tera Jaisa Yaar Kaha’. Et ce dernier geste qui est venu dans les nouvelles que Salman a fait pour son pote Aamir est réconfortant. La superstar aurait donné son bracelet porte-bonheur à Aamir Khan alors qu’ils faisaient la fête ensemble et ivres. Selon les rapports, Aamir, lors d’une interaction avec un vlogger nommé Jaby, a rencontré Laal Singh Chaddha, et il a parlé d’avoir le bracelet Feroza à son poignet. Lors de sa rencontre avec Aamir Khan, Jaby a déclaré avoir vu AK se débattre avec le bracelet et lui a posé des questions à ce sujet, ce à quoi l’acteur a répondu : « Je traînais avec Salman hier soir et nous fêtions son film. Il s’est saoulé, et je me suis saoulé, et il me l’a donné. Il m’a dit : ‘Tu es mon frère.’ Nous nous connaissons depuis si longtemps que nous ne nous en sommes jamais débarrassés. Tiens, tu peux l’avoir.' »

L’acteur s’est réveillé le lendemain matin et s’est rendu compte qu’il avait le bracelet de Salman dans sa main et qu’il voulait qu’il lui soit rendu car il a été choqué de le voir à son poignet. « Je retourne chez Salman ce soir parce que je ne serai pas responsable de la perte de cette chose. »

Eh bien, en effet, qui ne veut pas d’une telle amitié ? De plus, plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels une fois Salman, Shah Rukh Khan et Aamir Khan avaient fait la fête jusqu’à 3 heures du matin et avaient parlé de films, de la vie et plus encore, où SRK avait donné des conseils de carrière à la superstar sur son film de retour. Il y a des rapports solides selon lesquels Aamir Khan pourrait faire son retour avec Aditya Chopra parce qu’il a été stupéfait de voir comment Pathaan de SRK a relancé sa carrière, et il est la version 2.0 de lui.

La dernière sortie d’Aamir Khan, Laal Singh Chadha, a été une énorme déception, et depuis lors, l’acteur a fait une pause et se concentre sur sa vie personnelle et familiale.