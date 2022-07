Quand un professeur quitte l’académie pour sa propre carrière artistique

Lorsque la ville de New York est entrée en détention au printemps 2020, Thomas Woodruff a commencé à dessiner des dinosaures. Pas comme un enfant pourrait griffonner un T. rex, mais comme un artiste dessinant un autoportrait. À 62 ans, il en était à 20 ans de carrière à la tête des départements d’illustration et de dessin animé de l’École des arts visuels, et il commençait à s’inquiéter du fait que lui et ses étudiants venaient d’époques différentes. Une classe n’a pas reconnu le “Guernica” de Picasso, mais a pu nommer Forky, le personnage de spork inspiré de Picasso dans Histoire de jouets 4. “Cela ne compte plus si vous êtes un homme gay d’un certain âge qui a traversé la crise du sida”, dit-il depuis la même table à dessin dans son studio, une grange réaménagée à Germantown, NY, où pendant plus d’un an année où il a enseigné via Zoom. “C’est quelque chose qui ressemble à ‘Eh bien, tu es un dinosaure.'”