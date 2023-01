Quand un mariage indien nécessite quatre tenues, essayez de louer

La demande peut être élevée, selon Sonal J. Shah, une organisatrice de mariages new-yorkaise qui a supervisé près de 2 000 noces sud-asiatiques haut de gamme au cours de ses deux décennies de carrière. “Après Covid, je dirais qu’aux seuls États-Unis, il y a entre 6 000 et 6 500” mariages sud-asiatiques par an, a-t-elle déclaré. (Traduction : robes pour près de 20 000 événements.) Le budget moyen pour les extravagances de plusieurs jours de ses clients, dit-elle, est de 350 000 $ à 400 000 $, et un trousseau de créateur peut coûter jusqu’à 60 000 $.

Les invités, bien sûr, n’ont pas à dépenser autant, mais même lors de mariages moins extravagants, les chiffres s’additionnent toujours.

“Tout le monde en a marre de dépenser des milliers de dollars pour des tenues qu’ils ne portent qu’une seule fois”, a déclaré Lindsey Chakraborty, fondatrice et directrice générale de Preserve. “D’après mon expérience personnelle, tout le monde que vous connaissez est invité à chaque mariage, vous ne pouvez donc pas répéter ce même lehenga pendant encore quelques années – et puis c’est déjà hors de tendance.”

Mme Chakraborty, 36 ans, a eu l’idée de Preserve lorsqu’elle sortait avec son mari, Shiv, et elle s’est retrouvée à magasiner pour trois mariages indiens en un an. “En tant qu’invité de base plus un, j’avais besoin de 15 tenues”, a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle a emprunté la «route du budget en ligne», elle a déclaré que les tenues qui arrivaient étaient de mauvaise qualité et ne ressemblaient en rien à leurs photos.

Forte de son expérience en affaires, Mme Chakraborty a commencé à faire des recherches sur le marché et a découvert à quel point il était négligé, en particulier avec le taux de mariages mixtes dans la communauté indienne. (Elle est blanche, son mari est amérindien.)