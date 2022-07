Quand un jeune Erik Ten Hag a parlé de coaching à Johan Cruyff

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a commencé sa carrière en tant qu’entraîneur professionnel en 2012 avec l’équipe de football néerlandaise Go Ahead Eagles. Mais on peut dire sans se tromper qu’il a commencé à penser en tant qu’entraîneur professionnel dès son plus jeune âge. Une vieille vidéo montrant une interaction intrigante entre Ten Hag et feu Johan Cruyff a refait surface sur les réseaux sociaux. L’échange verbal, grossièrement traduit en anglais, suggère clairement que Ten Hag possédait toutes les qualités requises pour devenir entraîneur professionnel à un âge assez précoce de sa vie.

Ten Hag faisait partie de ceux qui ont eu une occasion en or de discuter de football avec Cruyff. La conversation avait eu lieu en 1984, juste un an avant que Cruyff ne commence son passage mouvementé à la direction de l’Ajax.

La discussion était basée sur de jeunes footballeurs criés par des entraîneurs professionnels. Cruyff a demandé: «Mais cela arrive souvent, qu’un entraîneur crie. Ou est-ce que ça n’arrive pas avec vous les gars ? »

En réponse, Ten Hag a estimé que les entraîneurs devraient être prudents car trop de cris peuvent souvent finir par démoraliser un jeune footballeur.

«Je pense que vous devriez faire attention à ne pas trop crier aux jeunes, car vous pouvez casser un joueur comme ça. Mais à un niveau supérieur, comme la première équipe de l’Ajax, vous devriez pouvoir en dire quelque chose », a répondu Ten Hag.

Cependant, l’échange fascinant de mots ne s’est pas arrêté là. Ten Hag a ajouté que la génération senior de footballeurs s’entraînait quotidiennement et que s’ils continuaient à commettre les mêmes erreurs régulièrement, les entraîneurs devraient avoir le pouvoir de les «confronter».

En réponse, Cruyff a demandé: “Cela signifie-t-il que vous faites la différence entre le football des jeunes et le football payé?” Ten Hag a confirmé par un “oui”.

L’actuel manager de Manchester United semble s’être souvenu de ce qu’il a dit il y a 38 ans. Ten Hag a rempli sa déclaration alors qu’il aurait été entendu crier “Qu’est-ce que tu fais putain ?!” à un joueur lors du match amical de pré-saison contre Crystal Palace.

Manchester United a remporté le match 3-1 contre Crystal Palace. Le Néerlandais de 52 ans a jusqu’à présent réussi son équipe en trois matches et il a réussi à rester invaincu jusqu’à présent.

