Quand un fan de football ennuyé a marqué un “but d’avion” avec un avion en papier

Les passionnés de football sont sur un nuage après le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 le 21 novembre de cette année au Qatar. Des gens de tous les coins et recoins du monde veillent tard dans la nuit pour regarder le jeu intrigant se dérouler sous leurs yeux. Certains supporters ont même réservé des billets pour assister en direct depuis le terrain aux matchs incroyables entre les équipes phares. Cependant, en plus d’encourager votre équipe préférée dans l’arène animée, au milieu d’une foule enthousiaste, les fans rencontrent souvent de petits événements uniques qui laissent une impression durable sur eux.

Un incident similaire s’est produit lors de la Ligue des Nations de l’Union des associations européennes de football (UEFA), qui s’est tenue en juin de cette année. Lors de l’un des matchs entre l’Allemagne et l’Angleterre à l’Allianz Arena de Munich, un fan de football est accidentellement devenu célèbre après avoir fait voler un avion en papier sur le terrain de football, par pur ennui. De plus, l’avion en papier a miraculeusement atteint le but. Alors que les aficionados du football célèbrent actuellement la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’ancienne vidéo virale a refait surface sur Internet, attrapant les globes oculaires des internautes.

Grâce à l’utilisateur de Twitter Shahid Faridi, la vidéo alors populaire a de nouveau trouvé sa place dans notre fil Twitter. En plus de partager le clip visuel, l’utilisateur s’est exclamé: “C’est un objectif incroyable !!!”

La séquence virale de 42 secondes révèle un jeune fanatique de football fabriquant un avion en papier à l’Arena. Dès qu’il lance son avion en papier, le papercraft semble décoller à une vitesse inhabituelle, se précipitant dans les airs. Il glisse vers les joueurs, les traverse et croise les hommes sur le terrain. À la grande stupéfaction des personnes présentes dans l’arène ainsi que des utilisateurs des médias sociaux, l’avion en papier flotte dans les airs, se cachant dangereusement près du sol pendant près de 25 secondes, comme le rapporte NDTV.

Sans aucune indication de descente sur le terrain, l’avion en papier dépasse le gardien anglais Jordan Pickford et s’écrase à l’intérieur du filet anglais, remportant le titre de “but d’avion” parfait. La foule dans la vidéo peut être vue en train d’encourager l’accomplissement de l’avion en papier, en criant le mot “but”.

Quelques instants après la sortie de l’ancienne vidéo sur Twitter, Internet s’est précipité dans les commentaires pour partager leurs réactions. “Ultime, jamais vu ce genre d’objectif”, a prodigué un internaute. “Objectif parfait !!” a écrit un deuxième individu ravi. “C’est fou”, a fait remarquer un troisième.

C’est fou 🤔😳— Mohit Gahlot (ਮੋਹਿਤ ਗਹਿਲੋਤ) (@_MohitGahlot_) 24 novembre 2022

Jusqu’à présent, le clip viral a recueilli plus de 45,3k vues avec 937 likes et plus. Qu’avez-vous à dire à propos de cette vidéo?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici