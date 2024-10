Quand un entretien est-il trop difficile ? CBS News aux prises avec des questions après l’interview de Dokoupil

NEW YORK– Les interviews télévisées matinales ne s’étendent souvent pas au-delà des recettes de dîner ou des détournements de célébrités. Pourtant, une semaine après qu’elle ait eu lieu, l’interview pointue de l’animateur de CBS News Tony Dokoupil avec l’auteur Ta-Nehisi Coates à propos d’Israël reste le sujet de conversations animées sur la chaîne et au-delà.

La direction de CBS a pris la décision inhabituelle de réprimander Dokoupil devant ses collègues pour ne pas avoir respecté les normes du réseau, lors d’une réunion privée lundi qui est rapidement devenue publique, et le personnel de « CBS Mornings » a continué à en discuter mardi.

L’interview de sept minutes du 30 septembre portait sur le nouveau livre d’essais de Coates, et Dokoupil s’est immédiatement concentré sur une section sur Israël et les Palestiniens en Cisjordanie dans un échange que le Washington Post a qualifié la semaine dernière de « inhabituellement tendu et substantiel ». »

Malgré tous les honneurs décernés à Coates en tant qu’écrivain, Dokoupil a déclaré que l’essai « ne serait pas déplacé dans le sac à dos d’un extrémiste ». Il se demande pourquoi les écrits de Coates ne font pas référence à Israël entouré d’ennemis qui veulent éliminer le pays.

« Est-ce parce que vous ne croyez tout simplement pas qu’Israël, quelles que soient ses conditions, a le droit d’exister ? il a demandé.

Coates a déclaré que les endroits où le point de vue d’Israël est représenté ne manquaient pas et qu’il voulait parler au nom de ceux qui n’ont pas de voix.

« J’ai écrit un livre de 260 pages », a déclaré Coates. « Ce n’est pas un traité sur l’ensemble du conflit entre Israéliens et Palestiniens. »

Dokoupil a ensuite demandé à Coates ce qui l’avait offensé dans l’existence d’un État juif, et il a répondu que les Palestiniens « n’existent dans votre récit que comme des victimes d’Israël », comme si la paix ne leur avait jamais été offerte.

Coates a déclaré qu’il était offensé lorsque quiconque – y compris les Palestiniens qui lui ont parlé pour son livre – est traité comme des citoyens de seconde zone dans le pays où ils vivent, le comparant aux États-Unis de l’ère Jim Crow, où ses ancêtres ont grandi.

Lors de l’appel du personnel lundi, la chef de CBS News, Wendy McMahon, et son adjointe, Adrienne Roark, ont déclaré que plusieurs journalistes de l’entreprise les avaient contactés au sujet de l’interview.

« Il y a des moments où nous n’avons pas respecté nos normes éditoriales », a déclaré Roark, citant les interviews de Dokoupil et d’autres commentaires faits par le personnel de CBS qu’elle n’a pas identifiés.

CBS News repose sur un « fondement de neutralité », a-t-elle déclaré. « Notre travail consiste à servir notre public sans parti pris ni perception de parti pris. »

Elle a déclaré que les problèmes avaient été résolus, mais ni elle ni CBS n’ont expliqué ce que cela signifiait.

McMahon a déclaré aux membres du personnel lors de l’appel qu’elle s’attendait à ce que son contenu reste confidentiel. Mais une cassette a été publiée quelques heures plus tard sur le site d’information The Free Press.

Dokoupil n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Un porte-parole de Coates n’a pas renvoyé de message.

Dokoupil est l’un des trois animateurs de « CBS Mornings », avec Gayle King et Nate Burleson. Tous trois ont participé à l’entretien avec Coates, mais à l’exception d’une question d’ouverture de Burleson et d’une brève question de fin de King, l’entretien a été dominé par Dokoupil.

Dokoupil est marié à la journaliste de NBC News Katy Tur. Il a deux enfants d’un précédent mariage qui vivent tous deux avec leur mère en Israël. À la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Dokoupil a déclaré dans l’émission : « En tant que père, je pense que les gens peuvent comprendre si quelqu’un, n’importe qui, tire des roquettes en direction de vos enfants, sans se soucier de savoir s’ils sont en danger. êtes frappé ou non, vous allez ressentir une chose ou deux.

La réprimande de la direction de CBS lundi a eu lieu à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du Hamas.

La direction a reçu un refus immédiat de la part de Jan Crawford, correspondant juridique en chef de CBS News, qui a déclaré que c’était l’obligation d’un journaliste de poser des questions difficiles lorsque quelqu’un venait à l’antenne pour présenter un point de vue unilatéral.

« Je ne vois pas comment nous pouvons dire que cela n’a pas respecté nos normes éditoriales », a déclaré Crawford. Elle a dit qu’elle craignait que cela la fasse réfléchir à deux fois lors des entretiens.

David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le à http://x.com/dbauder.