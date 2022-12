Quand un échange de prisonniers est un test de Rorschach

Le récit américain, bien sûr, parle de pluralisme. Griner “représente la meilleure Amérique – la meilleure de l’Amérique”, a déclaré Biden hier à la Maison Blanche. Mais une autre façon dont cet échange diffère de ceux de la guerre froide originale est que les deux nations se retrouvent diminuées, de différentes manières.

En grandissant à la fin de la guerre froide, j’avais l’impression que non seulement l’Amérique avait gagné, mais que la Russie avait vraiment perdu. Nous avons assisté à une tentative de coup d’État contre le président russe Boris Eltsine. Nous avons vu l’espérance de vie en Russie commencer à chuter et le fier État soviétique être vendu à un système d’oligarques. Mais plus récemment, nous avons également vu l’espérance de vie chuter aux États-Unis, comme l’année dernière et l’année précédente. Nous avons vu une version américaine d’une tentative de coup d’État et un ancien président qui refuse toujours d’accepter les résultats d’une élection qu’il a perdue. Et nous verrions un groupe de milliardaires balayer la richesse dans les années 2010 et 2020, pas si différent de ce que faisaient les oligarques dans les années 1990.

Ce matin, l’avion de Griner a atterri à San Antonio, mettant fin à son calvaire de 10 mois. Jusqu’à hier, il était concevable qu’elle passe des années dans une colonie pénitentiaire russe. Maintenant, elle est peut-être de retour sur le terrain avec la WNBA. Nous verrons. Cela me donne certainement plus d’espoir que l’idée que Bout retourne peut-être au commerce des armes.