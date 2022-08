Quand un crocodile, passé en contrebande dans un sac, a provoqué un accident d’avion

Un film hollywoodien populaire “Snakes On A Plane” a décrit ce qui se passerait si quelqu’un essayait de saboter un vol en laissant des serpents dans l’avion. Et si on vous disait qu’un incident similaire s’est produit dans la vraie vie ? La seule différence est que le reptile présent à l’endroit était différent. En août 2010, un accident d’avion a tué un pilote britannique et 19 autres personnes.

Selon le rapport du Guardian daté du 22 octobre 2010, l’accident d’avion pourrait avoir été causé par un crocodile échappé. Le rapport suggérait que le reptile avait été introduit clandestinement dans l’avion. Lorsqu’il a échappé à la captivité du passeur, les passagers ont paniqué et l’avion a finalement chuté au sol. L’incident s’est produit en République démocratique du Congo.

L’accident d’avion du 25 août 2010 a fait l’objet d’une enquête par un expert britannique, qui a déclaré à l’époque qu’il devait être “extrêmement improbable” que le crocodile soit la cause de l’accident, mais ne l’a pas exclu. Le vol a décollé de Kinshasa et devait atterrir à Bandudu, qu’il n’a pas pu atteindre en raison de l’accident. Les 20 passagers tués dans l’accident d’avion Let-410 comprenaient le premier officier Chris Wilson de Gloucestershire.

Alors que certains rapports suggèrent que l’accident s’est produit en raison de la bousculade frénétique à l’intérieur de la cabine après que le crocodile s’est échappé d’un sac de sport dans lequel il a été introduit en contrebande, de nombreux autres experts et enquêteurs suggèrent que le raisonnement avec la probabilité la plus élevée et celui qui était plus logique était que l’avion a manqué de carburant, ce qui a conduit à l’accident. Au cours de l’enquête, aucun problème technique ou signe d’explosion n’a été trouvé excluant immédiatement ces deux possibilités.

Le crocodile était passé en contrebande de Kinshasa par voie aérienne et cela n’aurait peut-être été possible qu’avec un allié à l’intérieur de l’Autorité aéroportuaire ou un membre de l’équipage de cabine.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici