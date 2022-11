Quand un comique a interrompu le discours de Donald Trump pour le traiter d'”ennuyeux” en face

L’ancien président américain Donald Trump veut essayer de rendre l’Amérique encore plus belle, encore une fois. Mardi, Trump a annoncé qu’il se présenterait aux élections présidentielles américaines de 2024, déclarant: «Afin de rendre l’Amérique à nouveau grande et glorieuse. J’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis.” Le duo comique The Good Liars a profité de ce moment pour partager une vieille vidéo de 2019 où ils qualifiaient Trump d'”ennuyeux” au milieu de son discours.

La bande dessinée Good Liars a crié “c’est ennuyeux!” au milieu du discours de Trump. L’ancien président s’est brièvement arrêté pour absorber ce qui s’était passé, puis a appelé à l’éjection de l’homme. “Sortez-le d’ici”, a déclaré Trump. Le comique portait une casquette Make America Great Again et lorsqu’il a été escorté, il a insisté sur le fait qu’il “aimait” Trump mais qu’il était toujours “ennuyeux”. Quelque part dans le processus, il a également demandé à Trump de “raconter des blagues” et de “divertir” le public.

“La fois où nous avons appelé Donald Trump” ennuyeux “sur son visage”, The Good Liars a légendé la vidéo, la tweetant hier. Le clip est redevenu viral.

Les bons menteurs sont un duo comique qui interviewe régulièrement des conservateurs et a mis au jour de nombreuses affirmations sauvages de la part de théoriciens du complot. Parmi les nombreuses personnes interrogées, il y avait un type qui croyait que Michael Jackson était vivant et que JFK était le président par intérim. Plus tôt cette année, le duo a également interviewé une femme lors d’un rassemblement Trump, qui pensait que le président américain Joe Biden était en fait l’acteur Jim Carrey masqué.

Trump a déposé les documents mardi pour lancer sa campagne présidentielle de 2024, deux ans après sa défaite face au président américain Joe Biden, ont rapporté les agences de presse. “Vous ne pouvez plus rester silencieux, votre pays est en train d’être détruit sous vos yeux”, a déclaré Trump, affirmant que les enseignants, la police, les entrepreneurs et le public étaient en colère contre le gouvernement.

