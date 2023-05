Quand tu me vois dans mon áo dài, sache que je suis fier d’être queer et vietnamien

Cet article à la première personne est l’expérience de Tony Bui, un fonctionnaire à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Quand j’ai essayé mon áo dài quelques jours avant Tết, le Nouvel An lunaire vietnamien, j’ai ressenti une bouffée de joie et un sentiment de soulagement. Je n’avais jamais porté une pièce comme celle-ci auparavant et je ne m’attendais pas à la fierté culturelle qu’elle apporterait lorsque je la mettrais.

Il me va comme un gant.

Prononcé « ow-yai », c’est notre vêtement traditionnel, que nous portons pour les occasions spéciales et les vacances tout en célébrant l’élégance, la beauté et la culture vietnamienne.

Voulant qu’il tienne du premier coup, j’ai envoyé mes mensurations à un tailleur vietnamien en Californie.

Je ne connaissais personne à Ottawa qui les fabriquait, car jusqu’à récemment, je n’avais pas de lien fort avec la communauté vietnamienne de la ville que j’ai appelée chez moi au cours de la dernière décennie.

Bui, à droite, avec sa grand-mère maternelle lors d’une visite au village où sa mère a grandi. (Soumis par Tony Bui)

Je suis le deuxième enfant de réfugiés vietnamiens, né et élevé à Hamilton. Ma mère a fui au Canada après la guerre du Vietnam. Mon père, qui est d’origine vietnamienne et chinoise, a également immigré. Je ne sais pas grand-chose de son passé; il est décédé subitement alors que nous étions en voyage père-fils en Chine pour rendre visite à de la famille. J’avais 10 ans.

J’ai perdu mon père, et avec lui, mon lien avec son histoire.

Mais dans les années qui ont suivi, maman m’a raconté comment, à l’été 1984, elle a enduré des pirates et des mers dangereuses avant d’atterrir dans un camp de réfugiés indonésien. Elle y a passé des mois avant d’être acceptée au Canada, puis de rencontrer mon père à Hamilton.

Bui, photographié comme un enfant, dit qu’il n’a appris que des bribes sur l’histoire de ses parents parce qu’ils étaient plus concentrés sur les besoins de la famille. (Soumis par Tony Bui)

Mes parents voulaient inculquer la fierté de notre culture à travers la famille, la langue et la nourriture. J’ai de bons souvenirs de lì xì (enveloppes rouges) pendant Tết.

Je me souviens de visites au Vietnam pour voir ma famille et notre patrie, en particulier la ville côtière de Quy Nhon où vit encore une grande partie de ma famille élargie. Mes parents voulaient que leurs fils comprennent d’où nous venions. Mais pour moi, enfant, cette fierté d’être vietnamienne n’a pas toujours été là.

En grandissant, Bui souhaitait que lui et son frère aîné Michael viennent d’une famille « normale ». (Soumis par Tony Bui)

Ayant grandi dans un quartier avec peu de familles asiatiques, j’ai été moqué pour mon déjeuner « bizarre », comme celui de maman Đậu Sốt Cà Chua (tofu frit avec sauce tomate).

Les intimidateurs ont plaisanté sur mes « petits yeux ». J’étais l’enfant asiatique ringard enfermé dans des stéréotypes comme le geek des maths ou obsédé par l’anime. J’invitais rarement des amis.

Partagée entre deux mondes, je me sentais honteuse et frustrée par mon héritage qui était intrinsèquement moi et qui me rendait si différente des autres.

Bui dit que ses amis ont joué un rôle central dans son parcours de récupération et d’apprentissage de son histoire, en écoutant ses histoires, en embrassant son homosexualité et en lui faisant de la place pour s’explorer. (Soumis par Tony Bui)

Jeune homme, j’ai déménagé à Ottawa pour poursuivre mes études et ma carrière. Au-delà des quelques fois où j’ai parlé vietnamien – chez mon coiffeur à Chinatown, dans des restaurants phở ou en appelant ma mère et mon frère – mon héritage s’était estompé.

Alors que je cherchais ma place dans le monde, je me suis attaqué à quelque chose de nouveau : concilier être à la fois asiatique et gay.

Accepter ma sexualité a pris des années. Quand j’ai fait mon coming out à mon meilleur ami, je ne pouvais même pas le dire à haute voix. J’ai littéralement écrit « Je suis gay » sur mon téléphone et je le lui ai montré.

Craignant le pire et anticipant la honte et l’indignation, je n’ai fait mon coming out à ma famille que des années plus tard. Heureusement, ces craintes ne se sont pas réalisées; ils m’ont aimé tel que je suis.

Mais je n’ai pas toujours trouvé la même acceptation dans la communauté gay où les homosexuels asiatiques peuvent parfois vivre des perceptions déshumanisantes et extrêmes.

Bui avait 10 ans lorsque son père est décédé subitement lors d’un voyage en Chine. (Soumis par Tony Bui)

Être asiatique et gay m’a parfois fait me sentir indésirable et invisible, indigne même d’être reconnu. Ça fait mal de voir « Pas de graisses, de femmes ou d’Asiatiques » sur un profil de rencontre gay. D’un autre côté, en tant qu’homme gay asiatique, j’ai aussi été objectivé, réduit à rien de plus qu’à satisfaire un fétichisme racial.

Pour moi, cela a eu un impact sur ma capacité à accepter et à aimer toutes les facettes de qui je suis. Je me sentais perdu à la fois dans les communautés queer et asiatiques.

J’ai décidé que je voulais changer ça, trouver ma place et qui j’étais. J’ai commencé à travailler pour en savoir plus sur mon histoire et mes racines, notamment en assistant à la Journée annuelle du voyage vers la liberté le 30 avril à laquelle un ami vietnamien m’a invité.

Mais ensuite, la pandémie a frappé, apportant des histoires de racisme anti-asiatique et de violence éhontée : des insultes comme la « grippe Kung » à une augmentation des crimes haineux et des attaques contre les femmes et les personnes âgées asiatiques. Après que huit personnes ont été tuées lors de la fusillade du spa d’Atlanta en 2021, je craignais pour ma sécurité et celle de ma famille. L’identité asiatique que j’avais recommencé à embrasser est devenue une cible de haine.

Mais cela m’a aussi aidé à agir. J’étais déterminé à être fier de mon identité asiatique, à désapprendre cette honte ressentie autrefois.

J’ai rejoint des groupes Facebook comme Subtle Asian Traits, Subtle Viet Traits et Subtle Queer Asian Traits, où d’autres membres de la diaspora asiatique partagent des expériences collectives. Comme d’autres, j’ai posté ma photo et l’histoire de mon áo dài dans ces groupes dans les jours qui ont suivi Tếtpartageant la fierté collective de nos tenues et de notre culture.

Bui, à gauche, et son ami Kevin ont assisté à la commémoration du 30 avril sur la colline du Parlement, qui honore les boat people vietnamiens et les vies perdues dans leur voyage vers la sécurité. (Soumis par Tony Bui)

J’ai assisté à des événements pour la diaspora vietnamienne pour m’aider à combler mon fossé culturel avec ma communauté.

J’ai également eu de longues conversations vidéo avec ma mère pour entendre ses histoires sur son voyage au Canada et sur notre patrimoine. Et cela signifiait partager mon histoire avec ma communauté ici – des amis qui m’ont fait de la place pour partager, embrasser mon homosexualité et explorer mon identité complète.

Lors d’une petite fête la veille de Tếtj’ai révélé mon áo dài pour la première fois à des amis, décrivant à quel point c’était important pour moi.

C’est plus qu’une simple tenue; mon áo dài est un symbole et une étape importante dans mon parcours pour récupérer mon héritage. C’est important pour moi, alors je prévois d’en acheter un autre — cette fois fait à Ottawa, grâce à un tailleur local que mon ami vietnamien m’a présenté.

Mes identités asiatique et vietnamienne, c’est moi, et tout à fait moi : c’est ma peau, mon sang, mon être. C’est moi de ma naissance à ma mort. Mon identité est quelque chose que j’apprends au fil du temps non seulement à accepter, mais aussi à embrasser et à aimer.

Quand tu me vois dans mon áo dàisachez que je suis fière d’être vietnamienne et queer.