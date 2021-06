DONALD Trump a tenu son premier rassemblement depuis son départ de la Maison Blanche le dimanche 27 juin, alors qu’il s’adressait à un essaim de partisans de MAGA dans l’Ohio.

Lors de son rassemblement, Trump a déchiré le président Joe Biden et a qualifié sa présidence de « catastrophe complète et totale ».

Donald Trump se rendra à la frontière sud des États-Unis le 30 juin

Quand Trump va-t-il à la frontière ?

Le 15 juin, Donny a annoncé qu’il avait accepté une invitation à visiter la frontière sud « décimée » du pays à la fin du mois.

« J’ai accepté l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott à se joindre à lui pour une visite officielle à la frontière sud décimée de notre nation le mercredi 30 juin 2021 », indique le communiqué.

Trump a également profité de l’occasion pour critiquer l’administration de Biden et sa réponse à la situation frontalière.

« L’administration Biden a hérité de moi la frontière la plus solide, la plus sûre et la plus sécurisée de l’histoire des États-Unis et en quelques semaines à peine, elle l’a transformée en la pire crise frontalière de l’histoire des États-Unis.

Donny sera accompagné du gouverneur du Texas Greg Abbott lors de sa visite Crédit : AFP

« C’est une zone sinistrée sans atténuation », a-t-il poursuivi.

L’ancien président a déclaré que les États-Unis étaient passés d’une « sécurité des frontières qui faisait l’envie du monde » à une « frontière sans loi » qui fait pitié dans le monde entier.

Il a ensuite critiqué Biden et Kamala Harris pour ne pas avoir visité la frontière sud ou les « héros de l’ICE risquant leur vie pour défendre notre nation à un moment où la Maison Blanche fait tout son possible pour rendre leur travail totalement impossible ».

Kamala Harris a-t-elle visité la frontière ?

La vice-présidente Harris a visité le centre de traitement central d’El Paso au Texas le vendredi 25 juin, dans le cadre de sa première visite à la frontière en 93 jours depuis qu’elle a été nommée « tsar de la frontière » par l’administration Biden,

La vice-présidente a rencontré un cortège de manifestants de MAGA agitant des drapeaux pro-Trump et brandissant des pancartes qui se moquaient de sa réponse à la frontière.

Certains des manifestants ont brandi des pancartes affirmant à tort que « Trump a gagné » les élections de 2020, une affirmation infondée que Trump a lui-même défendue à plusieurs reprises depuis qu’il a perdu le vote contre Biden en novembre.

D’autres tenaient des banderoles sur lesquelles était écrit « Que Mala Harris » – une pièce de théâtre du nom du vice-président qui, traduit en espagnol, signifie « comment méchant ».

Donald Trump a critiqué la façon dont l’administration de Joe Biden a géré le problème des migrants à la frontière américano-mexicaine Crédit : AP

Des slogans supplémentaires comme « Kamala, entendez-vous leurs cris ? » ont été vus arborant des pancartes en référence aux enfants migrants détenus dans des centres de détention exigus.

Un panneau demandait combien de « petites filles doivent être violées » avant que l’administration ne déclare la situation à la frontière comme une « crise ».

Le voyage à la frontière de Harris est intervenu après des mois de pressions et de critiques du GOP sur sa réticence apparente à visiter la région – bien qu’elle ait été chargée par Biden de s’attaquer aux « causes profondes » des passages de migrants en mars.

Un agent frontalier s’exprimant sous le couvert de l’anonymat a déclaré à Fox News qu’il n’était pas « surpris » qu’il ait fallu si longtemps à Harris pour faire le voyage.

« Je ne suis pas surpris. Elle ne pense pas que ce soit un problème », a déclaré l’agent. « Si la vice-présidente Harris voulait vraiment évaluer la situation à la frontière, elle se dirigerait vers McAllen et les sites le long de la vallée du Rio Grande.

« Cela vaudra la peine de voir si ce voyage s’étend au-delà d’un tampon en caoutchouc de » J’ai visité la frontière « . »

Trump a qualifié la présidence de Biden de « catastrophe complète et totale » Crédit : Getty

S’adressant aux médias après son voyage éphémère, Harris a déclaré que Biden « avait hérité d’une situation difficile » à la frontière de l’administration précédente, et a blâmé une série de politiques « catastrophiques » de l’ère Trump pour avoir contribué à l’augmentation des passages à niveau.

« C’était un voyage important », a-t-elle déclaré, « et il était lié au point évident : si vous voulez traiter le problème, vous ne pouvez pas simplement traiter le symptôme, vous devez vous attaquer à ce qui l’a causé [too]. »

Trump a-t-il parié sur la visite à la frontière de Kamala Harris ?

Dans une interview avec The Rubin Report, Trump a déclaré qu’il avait fait le pari que Harris irait à la frontière après avoir annoncé son voyage.

« Dès que j’ai annoncé que j’allais à la frontière, j’ai en fait fait un pari mineur.

« J’ai dit de regarder ce qui se passe, elle va l’annoncer juste après que je l’ai annoncé, car vous savez qu’elle a annoncé qu’elle allait tomber. »

Dans une dernière fouille, il a insinué que le vice-président « ne serait jamais allé à la frontière » s’il n’était pas en visite la semaine prochaine.

Trump a évoqué le vice-président lorsque Dave Rubin lui a demandé qui, selon lui, « dirige vraiment cette chose ».

Donny a déclaré qu’il avait fait un « pari mineur » que le vice-président Kamala Harris se rendrait à la frontière après avoir annoncé ses plans pour la frontière Crédit : AFP

« Je pense que c’est un groupe de personnes, beaucoup de gens disent Susan Rice et Obama, beaucoup de gens disent peut-être Clinton dans une moindre mesure », a-t-il spéculé.

Il a ensuite martelé qu’il pensait qu’il s’agissait d’un « groupe de personnes », ajoutant « Je ne pense pas que ce soit Biden, franchement, et à bien des égards, j’aimerais que ce soit le cas, car c’est comme ça que c’est censé être, mais je ne n’y croyez pas. »

« Peut-être Harris, dans une certaine mesure, mais je ne pense pas qu’elle se distingue avec ses voyages à la frontière », a claqué Trump.