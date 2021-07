Quand Trivandrum a réalisé un long rêve chéri de Dilip Kumar

Première superstar de Bollywood et l’un des plus grands acteurs de l’industrie cinématographique hindi, Dilip Kumar est décédé mercredi dans un hôpital de Mumbai après une longue maladie. Même si des légions de fans et d’acteurs de l’industrie pleurent sa perte, peu de gens connaissent une anecdote sur la façon dont la capitale du Kerala, Thiruvananthapuram, avait autrefois joué un rôle majeur dans la réalisation de l’un des désirs les plus profonds du comédien.

Kumar assistait au célèbre « Festival de Soorya » dans la ville il y a environ 25 ans lorsqu’il a dit à Soorya Krishnamoorthy, le fondateur du festival, qu’il voulait marcher librement, main dans la main avec sa femme Saira Banu sans aucune ingérence, car il n’a jamais pu faites-le à Mumbai parce qu’il y avait toujours la peur d’être assailli par la foule de Mumbai, a rapporté Onmanorama.

« J’ai un souhait particulier que je nourris depuis si longtemps. Je sais que je ne peux pas le remplir à Mumbai ou ailleurs. Je veux marcher, main dans la main, avec ma femme sur une route très fréquentée », aurait déclaré Kumar à Krishnamoorthy.

Dilip Kumar et Saira Banu séjournaient dans un hôtel de luxe de la ville et Krishnamoorthy s’est arrangé pour que le couple se déguise bien afin qu’ils ne soient pas reconnus. Saira Banu se couvrit la tête avec le sari ‘pallu’ et Kumar portait un ‘mundu’ (vêtement porté autour de la taille) sur sa tête comme une casquette. Le couple a marché de la jonction Keltron au musée de la ville et a apprécié leur promenade. Krishnamoorthy a également parcouru le tronçon quelques pas derrière le couple juste au cas où quelqu’un les remarquerait.

Le couple a été reconduit à l’hôtel dans une voiture du musée.

À travers les industries, les acteurs d’hier et d’aujourd’hui ont rendu de riches hommages et ont pleuré la perte de la première superstar du cinéma hindi. L’acteur vétéran Dharmendra a pleuré la perte de Kumar. «Je suis choqué et à court de mots. Il était comme un frère aîné pour moi. C’est un jour noir pour le cinéma indien. Je savais que ce jour viendrait mais je n’ai jamais pu m’y préparer. J’appelais régulièrement Saira pour me renseigner sur l’état de santé de Dilip saab. »

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, et plusieurs personnalités de Bollywood, dont Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Karan Johar et Vidya Balan, ont visité la résidence Bandra de l’acteur légendaire pour rencontrer sa femme Saira Banu. Kumar a été enterré à Mumbai mercredi avec tous les honneurs de l’État. Enveloppé dans le drapeau national, Dilip Kumar a été emmené à Juhu Kabristan, où la fraternité du film et des milliers de fans se sont alignés pour lui faire des adieux émouvants.

