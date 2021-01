Un flacon d’un vaccin Covid-19 à Stratford, en Angleterre, le 15 décembre 2020. | Léon Neal / Getty Images

Il y a encore beaucoup d’incertitude concernant le déploiement du vaccin américain contre le coronavirus.

Alors que le déploiement cahoteux du vaccin Covid-19 en Amérique se poursuit, beaucoup de gens se posent encore une très grande question: quand puis-je obtenir un vaccin Covid-19?

Pour la grande majorité des gens, nous ne le savons pas encore. Il y a trop de variables, de la mesure dans laquelle le nouveau gouvernement fédéral peut améliorer les taux de vaccination aux vaccins approuvés pour une utilisation à l’avenir, brouillant toutes les prévisions potentielles pour les vaccins.

En vertu des directives fédérales et des plans actuels des États, les États-Unis ont mis les vaccins à la disposition de groupes limités de personnes: les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite en premier, avec les Américains plus âgés (en particulier les 65 ans et plus) et au moins certains groupes de travailleurs essentiels à suivre.

Pour le reste du pays, la rapidité avec laquelle vous pourriez obtenir un vaccin dépend entièrement du rythme du déploiement; cela dictera quand ce sera enfin votre tour dans la ligne. Et en ce moment, trop de choses changent pour obtenir des réponses concrètes quand tout le monde pourra se faire vacciner.

À l’heure actuelle, environ 1,2 million de personnes aux États-Unis reçoivent leur première ou deuxième dose de vaccin Covid-19 par jour. Avec près de 22 millions d’Américains qui reçoivent déjà au moins leur premier vaccin, le pays est actuellement sur la bonne voie pour atteindre un taux de vaccination de 75% – un possible seuil d’immunité du troupeau – dès 2022. Aux taux actuels, faire vacciner chaque personne aux États-Unis. – un objectif ambitieux – pourrait durer jusqu’à l’été 2022.

C’est vraiment alarmant, étant donné que personne ne veut que cela prenne jusqu’à l’année prochaine. Mais les experts et les responsables gouvernementaux s’attendent à ce que le rythme des vaccinations commence à s’accélérer dans les mois à venir – bien que cela ne puisse se produire que si l’administration Biden, les États et les producteurs de vaccins résolvent une multitude de problèmes entravant la campagne de vaccination américaine.

Il y a encore beaucoup d’inconnues

Le président Joe Biden a révisé cette semaine son objectif précédent de 1 million de tirs par jour (pour 100 millions de tirs au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir) – que le pays s’approchait avant que Biden ne prenne ses fonctions – à 1,5 million par jour. Cela amènerait les États-Unis au seuil de 75% à la fin de cette année et à 100% au printemps de l’année prochaine.

Mais comme Biden l’a mis en garde à plusieurs reprises, ces objectifs ne sont que le début. Les experts ont appelé le gouvernement à augmenter le taux de vaccination à 2 ou 3 millions de vaccins par jour, ce qui pourrait permettre au pays d’atteindre 75% en été ou à l’automne et de vacciner tout le monde d’ici la fin de l’année. Cela signifierait que l’immunité du troupeau, lorsque suffisamment de population est protégée pour que le virus ne puisse pas se propager facilement, arriverait plus tôt, mais aller aussi vite nécessitera probablement une campagne fédérale beaucoup plus impliquée que celle que nous avons eue au cours des premières semaines. du déploiement du vaccin.

Même si le pays n’augmente pas les taux de vaccination, il existe un autre facteur important qui pourrait accélérer la campagne de vaccination: un vaccin à dose unique. Les deux vaccins de Pfizer et Moderna approuvés par le gouvernement fédéral nécessitent actuellement deux doses, séparées par des semaines. Mais d’autres entreprises, comme Johnson & Johnson, travaillent sur des vaccins à dose unique. S’ils s’avèrent efficaces et obtiennent l’approbation fédérale, cela pourrait accélérer le processus de vaccination jusqu’à deux fois.

Mais cela dépend de l’approbation de ces vaccins et étant aussi bons que les vaccins Pfizer et Moderna que les données montrent être efficaces à plus de 90% contre la prévention de Covid-19. Sinon, beaucoup d’Américains voudront peut-être continuer à obtenir un régiment à deux doses plus exigeant mais plus efficace – limitant l’impact potentiel du vaccin à dose unique. (Les derniers résultats rapportés montrent que le vaccin de Johnson & Johnson est très efficace, en particulier pour prévenir les maladies graves et la mort, mais peut ne pas être aussi efficace, en particulier pour arrêter une maladie bénigne, que les vaccins à deux doses.)

Pendant ce temps, les régulateurs fédéraux n’ont toujours pas approuvé de vaccin pour les enfants. Et on ne sait toujours pas quand ils le feront – il s’agit d’abord d’obtenir les essais et les données appropriés.

Une autre variable est le nombre d’Américains qui veulent et recevront un vaccin. Actuellement, les sondages suggèrent qu’environ un Américain sur cinq hésite encore. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour atteindre l’immunité des troupeaux et une protection suffisante de la population. Mais cela pourrait être bon pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner plus rapidement, car cela signifie moins de concurrence.

Tout cela pour dire qu’il y a encore beaucoup d’inconnues: les autorités publiques et les acteurs privés peuvent-ils améliorer considérablement le taux de vaccination? Les vaccins seront-ils approuvés, y compris pour les enfants? Ces approbations accéléreront-elles le processus? Combien d’Américains veulent et recevront un vaccin?

Les réponses à ces questions, et plus encore, dicteront quand tous ceux qui attendent un vaccin pourront en obtenir un.

Qu’est-ce qui ne va pas actuellement avec le déploiement du vaccin

Pour l’instant, le problème le plus pressant pour tout le monde qui se fait vacciner semble toujours être le «dernier kilomètre» de la chaîne de distribution, lorsque les vaccins passent du stockage aux injections d’armes.

Si vous regardez le déploiement des vaccins aux États-Unis, cela peut sembler être un tas de problèmes différents d’un endroit à l’autre – des doses de vaccins inutilisées à la panne de l’équipement en passant par les longues files d’attente et le personnel insuffisant dans les sites de vaccination.

Mais bon nombre de ces problèmes sont probablement enracinés dans un problème global: un manque de soutien fédéral pour les agences de santé publique notoirement sous-financées.

Pour le dire autrement: si vous demandiez à un groupe d’agences de santé publique sous-financées d’accomplir une tâche importante dans un grand pays diversifié, puis refusiez davantage de soutien pour les aider à mener à bien cette tâche, vous vous attendriez en fait à surgissent du fait que le pays est un endroit vaste et diversifié. Le problème fondamental est un manque de soutien fédéral, mais l’apparence de ce problème dans différents endroits variera considérablement en fonction de la géographie, de la démographie, des environnements politiques locaux et étatiques, etc.

«Les États ne sont pas totalement décrochés, mais ce que nous constatons est le résultat d’un manque de ressources et de conseils solides (et de la manière historique dont la santé publique est organisée et fournie aux États-Unis)», Jen Kates, directrice de Global la politique de santé et de VIH à la Kaiser Family Foundation, me l’a dit cette semaine.

C’est le problème que Biden a promis de résoudre. Il y a diverses idées dans la proposition Covid-19 de 400 milliards de dollars de Biden, qui comprend 20 milliards de dollars pour les vaccins, et des plans plus larges, mais l’essentiel des propositions est que le gouvernement fédéral va faire beaucoup plus – de la construction de centres de vaccination de masse au déploiement plus de personnel.

C’est le genre de chose que l’administration de l’ancien président Donald Trump a rejetée, car elle a adopté une approche de laisser-le-aux-États face à Covid-19 et a même caractérisé le soutien accru aux États sur les vaccins comme une «invasion» fédérale.

Si la pression de Biden pour une plus grande implication fédérale fonctionne, le taux de vaccination pourrait s’accélérer et davantage d’Américains pourront se faire vacciner plus tôt – peut-être en été au lieu de (non) l’année prochaine.

Cela pourrait également nous donner une idée plus précise plus tôt du moment exact où tout le monde peut se faire vacciner.

