Au cours des dernières années, Marvel a dominé le box-office. Cependant, Top Gun: Maverick a battu Doctor Strange dans le multivers de la folie pour devenir non seulement le film le plus rentable de cette année, mais l’un des films les plus vendus de tous les temps – dépassant le film emblématique, Titanic.

Top Gun: Maverick est la suite du film Top Gun de 1986 et met en vedette Tom Cruise dans le rôle du capitaine Pete “Maverick” Mitchell alors qu’il retourne à contrecœur au programme United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor. Là, il forme un groupe de jeunes recrues, dont le fils de son meilleur ami décédé.

Si vous souhaitez savoir quand vous pouvez regarder Top Gun : Maverick dans le confort de votre foyer, nous avons ce qu’il vous faut. Vous pouvez également vérifier quand Thor: Love and Thunder est disponible en streaming.

Quand Top Gun : Maverick est-il disponible en streaming ?

Top Gun: Maverick n’a pas encore de date de sortie ferme pour le streaming. Selon l’expert hollywoodien Matthew Belloni, cette date peut dépendre de Tom Cruise et de ce qu’il négocie avec Paramount, compte tenu du succès en salles en cours.

En règle générale, la fenêtre de diffusion en continu de Paramount après la première sortie d’un film dans les cinémas est de 120 jours. Top Gun: Maverick est sorti le 27 mai 2022, ce qui placerait la sortie à domicile autour du fin septembre 2022. Cependant, Paramount peut pousser plus tôt pour des revenus supplémentaires de sortie à domicile, ou bien retarder car le film rapporte toujours constamment de l’argent via le box-office.

Dès sa sortie, il sera disponible sur Paramount+. Cette plateforme de streaming est disponible aux États-Unis depuis le printemps 2021 et coûte 4,99 $ par mois pour un visionnage avec publicité et 9,99 $ par mois pour une lecture sans publicité. Alternativement, vous pouvez vous abonner annuellement pour 49,99 $ par an pour le contenu financé par la publicité et 99,99 $ par an pour le contenu sans publicité.

Paramount + vient tout juste d’être lancé au Royaume-Uni et vous pouvez vous y abonner pour 6,99 £ par mois ou 69,90 £ par an. Avec un compte, vous pouvez également diffuser des émissions comme Star Trek: Strange New Worlds et la série d’action en direct Halo. Tous les nouveaux abonnés bénéficient d’un essai gratuit de sept jours.

Quand est-ce que Top Gun : Maverick sort en VOD ?

Encore une fois, aucune date de sortie ferme n’a été donnée pour la sortie VOD de Top Gun : Maverick. Cependant, nous savons que Sonic the Hedgehog 2 (un autre gros film de Paramount) est sorti à peu près au même moment sur VOD que sur Paramount + aux États-Unis – nous nous attendons donc également à ce que Top Gun: Maverick arrive dans les magasins VOD vers l’automne 2022.

Il convient de noter que TechRadar a repéré une liste (maintenant supprimée) sur Amazon pour le film, dont la date était indiquée comme 23 août 2022. C’est plus tôt que prévu, d’autant plus que le film est toujours aussi fort dans les cinémas. De plus, ces listes se sont parfois avérées incorrectes dans le passé. Néanmoins, il y a une chance que nous puissions le voir arriver dans les magasins VOD à la fin de ce mois.

Voici les endroits où nous nous attendons à ce qu’il soit disponible :

NOUS

ROYAUME-UNI

Quand est-ce que Top Gun : Maverick sort sur DVD/Blu-ray ?

Tout comme les dates de sortie en streaming et en VOD, on ne sait pas encore quand Top Gun : Maverick sera disponible en DVD/Blu-ray. Nous savons que Sonic the Hedgehog 2 devrait sortir en DVD début août, environ deux mois et demi après la sortie en streaming.

Si Top Gun: Maverick suit ce schéma, et si le film sort numériquement en septembre, nous le verrions devenir disponible sur DVD/Blu-ray vers décembre 2022. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations.

Voici où vous devriez pouvoir l’acheter – certaines précommandes sont déjà disponibles :

NOUS

ROYAUME-UNI

Où diffuser le premier film Top Gun

Si vous voulez vous lancer dans le battage médiatique de Top Gun: Maverick mais que vous n’avez pas vu le premier film, cela vaut certainement la peine d’être regardé. Voici où vous pouvez le diffuser gratuitement aux États-Unis et au Royaume-Uni (si vous êtes abonné à ces plateformes de diffusion):

NOUS

Ces deux services offrent des essais gratuits pour les nouveaux clients.

ROYAUME-UNI

Alternativement, vous pouvez acheter la VOD à partir de AmazoneGoogle Play, Apple ou YouTube, ou obtenez le film sur DVD/Blu-ray sur Amazone.