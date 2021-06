Le prix de BITCOIN bondit à nouveau après qu’Elon Musk a déclaré que Tesla « reprendrait les transactions » avec la crypto-monnaie.

Mais, le vœu de Musk est assorti d’une condition préalable majeure – l’utilisation d’énergie propre par les mineurs de Bitcoin doit être « confirmée », a-t-il averti.

Bitcoin rebondit à nouveau après qu'Elon Musk a tweeté à propos de la crypto-monnaie

Quand Tesla recommencera-t-il à accepter les paiements Bitcoin ?

Bitcoin a atteint un pic de deux semaines à un peu moins de 40 000 $ le lundi 14 juin, après un autre week-end de réaction aux tweets du patron de Tesla, Elon Musk.

Il a annoncé que Tesla autoriserait les transactions en Bitcoin une fois que 50 % de l’extraction de la crypto serait effectuée avec de l’énergie propre.

« Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin », a tweeté Musk le dimanche 13 juin.

Cependant, il n’a pas fourni de date de début pour accepter les paiements Bitcoin.

Musk réagissait à une histoire négative basée sur les remarques de Magda Wierzycka, directrice de la société de cybersécurité Syngia.

Dans une interview à la radio la semaine dernière, Wierzycka l’a accusé de « manipulation des prix » et de vendre une « grande partie » de son exposition Bitcoin.

« C’est inexact », a déclaré Musk. « Tesla n’a vendu qu’environ 10 % des avoirs pour confirmer [Bitcoin] pourrait être liquidé facilement sans déplacer le marché.

L’annonce de Musk a été faite des mois après qu’il a admis: « Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants. »

Des ordinateurs sont nécessaires pour des calculs mathématiques complexes afin de mettre un nouveau Bitcoin en circulation en ligne.

Ce processus est également connu sous le nom de minage.

Beaucoup d’énergie est nécessaire pour l’extraction de Bitcoin et certains experts craignent que de grandes quantités de combustibles fossiles soient utilisées pour créer cette énergie.

Mais, « il n’est pas possible de déterminer exactement combien d’électricité Bitcoin utilise pour diverses raisons », dit le Centre de Cambridge pour la finance alternative.

L’énergie utilisée pour produire du Bitcoin équivaut à l’empreinte carbone annuelle de l’Argentine, ajoute-t-il.

Le centre a estimé que Bitcoin représente désormais 0,59% de la production mondiale d’électricité.

Cela peut sembler un petit nombre, mais c’est assez d’énergie pour faire bouillir les bouilloires au Royaume-Uni pendant 33 ans.

Le secteur énergivore est important en Chine, des rapports suggérant que la plupart des activités minières de Bitcoin se déroulent ici et sont alimentées par la combustion de charbon dans la région du Xinjiang.

La Chine représente plus de 75 % de l’exploitation minière de Bitcoin dans le monde, selon une étude publiée par Nature Communications.

En mai 2021, le vice-Premier ministre chinois Liu He a annoncé que le gouvernement « mettrait fin à l’activité minière et commerciale de Bitcoin ».

On ne sait pas quand Bitcoin peut être utilisé pour acheter un véhicule Tesla

Pourquoi Tesla a-t-il cessé d’accepter les paiements Bitcoin ?

Le milliardaire Elon Musk a secoué le monde de la crypto-monnaie en mai 2021 en annonçant que Tesla n’accepterait plus les paiements Bitcoin en raison des impacts environnementaux.

Il a tweeté : « Tesla a suspendu les achats de véhicules avec Bitcoin.

«Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles.

« La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter très cher à l’environnement. »

Le marché de la crypto-monnaie a atteint plus de 2,5 billions de dollars au milieu du mois dernier, selon la page Coinmarketcap, motivé par l’intérêt d’investisseurs de plus en plus sérieux de Wall Street à la Silicon Valley.

Entre le début de 2020 et un pic à la mi-avril de 64 870 $, le prix du Bitcoin a gagné près de 800%.

Mais depuis, la crypto-monnaie a perdu plus de 50 % de sa valeur vers un seuil symbolique de 30 000 $ qu’elle n’a pas franchi depuis janvier.

La colère suscitée par la chute des prix, au dos du tweet de Musk, l’a amené à soulever la colère d’un groupe de pirates informatiques notoire.

En juin, quelqu’un prétendant représenter Anonymous l’a accusé de « traîner constamment » les marchés des crypto-monnaies.

«Au cours des dernières années, vous avez bénéficié de l’une des réputations les plus favorables de la classe des milliardaires.

« [This is] parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde avec des voitures électriques et l’exploration spatiale », a déclaré une personne déguisée par un masque de Guy Fawkes, avec une voix modifiée numériquement, dans une vidéo Twitter.

Ils ont ajouté: «Récemment… les gens commencent à vous voir comme un autre riche narcissique qui a désespérément besoin d’attention.

« Des millions d’investisseurs de détail comptaient vraiment sur leurs gains cryptographiques pour améliorer leur vie.

« Bien sûr, ils ont pris le risque sur eux-mêmes lorsqu’ils ont investi, et tout le monde sait qu’il faut être préparé à la volatilité de la crypto, mais vos tweets de cette semaine montrent un mépris clair pour le travailleur moyen. »

Et puis vint ce vague avertissement : « Vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, mais maintenant vous avez rencontré votre partenaire. Nous sommes anonymes! Nous sommes légion. Attendez-nous. »

Le groupe a dit au « narcissique » Musk de reculer

Qu’a dit Elon Musk à propos du Bitcoin ?

Elon Musk a fait volte-face sur Bitcoin pendant des mois.

La décision de Tesla de ne pas accepter la monnaie numérique comme moyen de paiement pour les voitures – après avoir annoncé qu’elle le ferait – a fait pression sur Bitcoin et a fait chuter son prix.

Mais maintenant, Musk a de nouveau changé de cap, ce qui a encore aidé la crypto-monnaie à gagner du terrain.

Voici un aperçu de ses citations sur Bitcoin :

Janvier 2021 :

Bitcoin a grimpé en flèche de 20% après qu’Elon Musk a ajouté #bitcoin à sa biographie Twitter alors que les actions Dogecoin augmentaient.

Le patron de Tesla, 49 ans, a tweeté : « Rétrospectivement, c’était inévitable. »

Bill Gates a averti les fans de Bitcoin d’éviter d’acheter la crypto-monnaie à moins qu’ils ne soient super riches – comme Musk.

C’est parce que vous pourriez risquer de perdre tout votre argent investi dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Février 2021 :

En février 2021, Elon Musk a tweeté : « Avoir du Bitcoin, qui est simplement une forme de liquidité moins stupide que l’argent liquide, est assez aventureux pour une entreprise du S&P500. »

Tesla a révélé en février qu’il avait a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin malgré son PDG décrivant la monnaie numérique comme « BS ».

Tesla a déclaré qu’il commencerait à accepter les paiements en crypto-monnaie en échange de ses produits « sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée ».

Cela aurait fait de la société de Musk le premier grand constructeur automobile à le faire.

Cette décision non conventionnelle est intervenue des semaines après que Musk a tweeté sur le risque de détenir des crypto-monnaies.

« Bitcoin est presque aussi bs que l’argent fiduciaire », il avait tweeté le 20 décembre 2019.

En février, Musk a également affirmé que Bitcoin était légèrement meilleur que l’argent réel.

Il a déclaré : « Pour être clair, je ne suis *pas* un investisseur, je suis un ingénieur.

« Bitcoin est presque aussi bs que fiat [government-issued] de l’argent. Le mot clé est « presque ».

Pendant ce temps, Musk a fait la promotion de l’alternative Bitcoin Dogecoin sur Twitter.

Mars 2021

Musk a tweeté en mars : « Vous pouvez désormais acheter une Tesla avec Bitcoin.

« Le bitcoin payé à Tesla sera conservé en tant que Bitcoin. »

Mai 2021

Elon Musk met soudainement fin aux achats Bitcoin de véhicules Tesla.

Tesla n’acceptera plus Bitcoin pour acheter ses voitures, a-t-il déclaré, citant les effets néfastes sur l’environnement de l’extraction de crypto-monnaie.

Immédiatement après son annonce, les cours des actions de Tesla et de Bitcoin ont considérablement chuté.

Il a ajouté : « La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement.

« Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour les transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. »

C’était malgré les déclarations précédentes : « Je pense à ce stade que Bitcoin est une bonne chose et je suis un partisan de Bitcoin.

« Je pense que Bitcoin est vraiment sur le point d’être largement accepté par les gens de la finance conventionnelle. »

Usine de fabrication Tesla aux Pays-Bas

juin 2021

Le prix du Bitcoin a encore chuté début juin, après le tweet cryptographique brut «CumRocket» de Tesla et du patron de SpaceX, Elon Musk.

Musk a partagé un mème sur Twitter avec un emoji d’eau et un emoji de fusée, suivis d’une flèche et d’un emoji de lune.

Le tweet étrange et cryptique a suivi un autre qu’il a publié en juin, mettant en vedette un couple malheureux au milieu d’une rupture – comme la relation de montagnes russes du milliardaire avec Bitcoin.

On pouvait voir la femme dire « Je sais que j’ai dit que ce serait fini entre nous si tu citais une autre chanson de Linkin Park mais j’ai trouvé quelqu’un d’autre ».

L’homme répond : « Alors à la fin, ça n’avait même pas d’importance ? ».

Musk a posté l’image avec la légende cryptique #Bitcoin, à côté d’un emoji qui brise le cœur.

Les commentaires sur les publications ont vu les utilisateurs demander à Musk de « arrêter de manipuler ».

Selon Fox Business, Musk a été critiqué lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami à la suite de ses tweets.

Max Keiser, l’hôte du rapport Keizer, aurait lancé sa conversation au coin du feu en répétant: « F *** Elon! » plusieurs fois.

Depuis le 14 juin, le prix de Bitcoin augmente à nouveau après que Musk a annoncé que Tesla « reprendra les transactions » avec la crypto-monnaie.

L’entreprise automobile autorisera les transactions en Bitcoin une fois que 50 % de l’extraction de la crypto sera effectuée avec de l’énergie propre.

« Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin », a tweeté Musk le dimanche 13 juin.