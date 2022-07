Tarek El Moussa et Heather Rae Young se sont mariés.

Voici ce que nous savons du couple alors qu’ils commencent leur nouvelle vie ensemble.

Quand Tarek El Moussa et Heather Rae Young se sont-ils mariés ?

Les stars de Flip or Flop et Selling Sunset se sont officiellement mariées à Santa Barbara le 23 octobre 2021.

Lors de la cérémonie, ils étaient entourés de leur famille et de leurs amis proches.

Le public peut regarder le duo profiter de leur joyeuse journée avec leur mariage spécial, Tarek et Heather : The Big I Do.

Tarek et Heather: The Big I Do a été créée le 16 décembre 2021 à 20 h 00 HNE sur HGTV.

Pourquoi l’ex de Tarek El Moussa a-t-il demandé le divorce d’Ant Anstead ?

En septembre 2020, Christina Haack, 39 ans, et Ant Anstead, 43 ans, ont demandé le divorce.

Ils ont cité des “différences irréconciliables”.

Mais on ne sait toujours pas ce qui a finalement conduit à leur séparation.

Une source a déclaré à People que Haack et Anstead étaient aux prises avec leur relation depuis un an.





C’était depuis la naissance de leur fils Hudson.

La source a déclaré: “Après le bébé, ils ont commencé à avoir des conflits.”

Haack a fait l’annonce officielle de leur divorce sur Instagram,

Il a écrit: “Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer.

“Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité.”

Il a ajouté: “Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.”

Combien d’enfants a Tarek El Moussa ?

Haack et El Moussa ont eu deux enfants ensemble, Taylor et Brayden El Moussa.

Malgré leur séparation, ils ont continué à filmer Flip ou Flop ensemble et à coparentalité leurs enfants.

Le 13 juillet 2022, Heather et Tarek ont ​​révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Le couple était au milieu de traitements de fécondation in vitro et avait prévu d’implanter un embryon l’automne prochain, rapporte PEOPLE.

Tarek et Heather ont reçu une surprise il y a quelques semaines lorsqu’ils ont découvert que Heather était enceinte.

“Ce fut un énorme choc”, a déclaré Heather à PEOPLE.

« Nous ne nous attendions tout simplement pas à cela. Nous venions de passer par la FIV. Nous avions des embryons sur glace. Nous avions un plan.

«Je pense que lorsque vous vous y attendez le moins et qu’il n’y a pas de stress dans votre vie, le monde nous a juste apporté ce qui était censé être. Je suis tellement excité que ça se soit passé comme ça.

Heather a partagé un post sur son Instagram montrant son nouveau baby bump avec la légende : « Surprise !!! Baby El Moussa arrive début 2023 !!”