Quand ta copine est ton père

Il y a une douzaine d’années, James Morosini, aujourd’hui âgé de 32 ans, est tombé amoureux en ligne d’une charmante femme fantôme créée par son père. Claudio Lichtenthal, qui avait divorcé de la mère de Morosini et est moniteur de ski dans le Colorado, avait ses raisons de pêcher son fils. Et son fils, qui a écrit, réalisé et joué dans “I Love My Dad”, avait ses raisons de pardonner à son père, interprétées à l’écran par Patton Oswalt.

Le film, qui a remporté le grand jury et les prix du public pour le long métrage narratif lors de sa première au festival South by Southwest à Austin en mars dernier, est maintenant en salles et à la demande. Cela vous fera grincer des dents, mais cela pourrait aussi vous inciter à donner une pause à vos parents. Morosini, Lichtenthal et Oswalt se sont réunis lors d’un appel vidéo pour discuter du film et de son inspiration. Ce sont des extraits édités de la conversation.

Merci, messieurs, d’avoir zoomé sur cette rencontre de groupe père, fils, acteur, scénariste-réalisateur peut-être maladroite. Tout en haut du film, il y a un titre qui dit : « Ce qui suit s’est réellement produit. Mon père m’a demandé de te dire que non. Vrai?