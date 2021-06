Quand Sushant a suivi Salman Khan sur la chanson emblématique « OO Jaane Jaana »

Sushant Singh Rajput était une star autodidacte. Commençant sa carrière en tant que danseur de fond, il s’est ensuite imposé à Bollywood. Parmi beaucoup de choses, ses amis et ses fans se souviennent le plus de sa nature joyeuse et humble. Il a charmé le public avec ses mouvements de danse et ses talents d’acteur.

Une vieille vidéo de l’acteur de ‘Dil Bechara’ a fait surface sur les réseaux sociaux où on peut le voir en train de groover avec la superstar Salman Khan. Les acteurs peuvent être vus interpréter le pas emblématique de « OO Jaane Jaana » du film de Salman de 1988, « Pyaar Kiya To Darna Kya ».

Dans le court clip vidéo, on peut voir SSR danser avec enthousiasme tandis que bhaijaan secoue une jambe à côté de lui. Regardez la vidéo ici:

Peu de gens le savent, mais pendant ses études d’ingénieur, Sushant s’est inscrit à des cours de danse et plus tard à des cours de théâtre. Il a joué en tant que danseur de fond dans la chanson « Dhoom Again » de « Dhoom 2 » et également dans la performance d’Aishwarya Rai lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth de 2006.

Plus tard, Sushant a fait ses débuts dans l’industrie de la télévision avec l’émission de 2008 « Kis Desh Mein Hai Meraa Dil » et est devenu célèbre avec son passage dans « Pavitra Rishta ». Il s’est ensuite aventuré à Bollywood et a livré plusieurs films à succès comme « Kai Po Che », « MS Dhoni: The Untold Story » et « Kedarnath » entre autres.

L’année dernière, Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Juhu le 14 juin. Sa mort soudaine avait choqué ses amis, ses fans et sa famille et qui sont toujours sous le choc de sa disparition.