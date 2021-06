Quand Sundar Pichai est-il né ? Cas curieux de Google célébrant l’anniversaire du PDG d’Alphabet à une « mauvaise date »

Sundar Pichai, qui a grandi à Chennai et a étudié l’ingénierie à l’Indian Institute of Technology à bien des égards, personnalise chaque Indien dont les rêves deviennent réalité : Pichai dirige actuellement Alphabet, la société mère de Google. Alors que Sundar Pichai est l’un des géants de la technologie dans le monde en ce moment, ce n’est pas lui qui a commencé. Pichai a raconté en juin 2020 les défis auxquels il a été confronté lorsqu’il a quitté l’Inde pour les États-Unis pour suivre un cours à l’Université de Stanford il y a 27 ans. « Mon père a dépensé l’équivalent d’un an de salaire pour mon billet d’avion pour les États-Unis afin que je puisse assister à Stanford. C’était la première fois que je montais dans un avion », a déclaré Pichai, ajoutant que lorsqu’il a finalement atterri en Californie, les choses n’étaient pas comme il l’avait imaginé.

Pour ses humbles débuts dans l’histoire du « je l’ai fait », les Indiens ressentent un lien personnel avec Pichai, et le jour de son anniversaire, ils lui ont souhaité la bienvenue sur les réseaux sociaux.

Mais est-ce vraiment l’anniversaire de Sundar Pichai ? Google vous dira que la réponse est non. Eh bien, au moins ce n’est pas aujourd’hui.

Alors, c’est quand son vrai anniversaire ? Une fact-box de Reuters sur Pichai dit qu’il est né à Madurai, Tamil Nadu, Inde le 10 juin 1972, comme le fait un rapport dans Le nouvel express indien.

Pourquoi Google montre-t-il alors le 12 juillet à certains utilisateurs comme son anniversaire ? Google tire sa réponse d’un Biographie sur Pichai par Britannica, qui indique que la date est le 12 juillet. La date de naissance de Britannica semble inchangée depuis sa première publication, le 3 octobre 2016.

Pichai, qui a grandi à Chennai et a étudié l’ingénierie à l’Indian Institute of Technology, est titulaire d’une maîtrise de l’Université de Stanford et d’un MBA de la Wharton School. Il a rejoint Google en 2004 et a aidé à diriger le développement de la barre d’outils Google, puis de Google Chrome, qui est devenu le navigateur Internet le plus populaire au monde.

Au moment de la publication de cet article, Google indique le 10 juin 1972 comme date de naissance de Pichai.

