Quand Steve Bannon a-t-il été arrêté et de quoi a-t-il été accusé ?

Des MILLIERS de personnes qui ont fait un don aux efforts de collecte de fonds We Build The Wall de Steve Bannon disent avoir été escroquées, selon les procureurs.

Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump, a été arrêté avec trois autres personnes en relation avec les allégations de fraude faites au nom des personnes qui ont fait des dons.

Le 17 août 2016, Donald Trump a nommé Bannon directeur général de sa campagne présidentielle – il a été licencié en août 2017 Crédit : AFP-Getty

Quand Steve Bannon a-t-il été arrêté ?

Le 20 août 2020, l’ancien conseiller politique de Trump, Steve Bannon, a été arrêté.

Le bureau du procureur du district sud de New York a confirmé que Bannon avait été arrêté ce jeudi matin pour avoir fraudé des donateurs dans le cadre d’un projet de mur frontalier.

Des policiers l’ont appréhendé avec Brian Kolfage, Andred Badolato et Timothy Shea, qui ont également été inculpés en lien avec les allégations de fraude.

Ils faisaient chacun face à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent – ​​chacun d’entre eux étant passible d’une peine de 20 ans de prison.

De quoi Steve Bannon a-t-il été accusé ?

Bannon et les quatre personnes susmentionnées ont été inculpées pour avoir acheminé illégalement des fonds.

Les quatre ont été arrêtés pour des accusations découlant d’allégations selon lesquelles ils auraient arnaqué les donateurs du programme de collecte de fonds en ligne We Build The Wall.

Bannon et trois autres “ont orchestré un stratagème pour escroquer des centaines de milliers de donateurs”, ont allégué les procureurs fédéraux.

“Comme allégué, les accusés ont fraudé des centaines de milliers de donateurs, capitalisant sur leur intérêt à financer un mur frontalier pour lever des millions de dollars, sous le faux prétexte que tout cet argent serait dépensé pour la construction”, a déclaré l’avocate américaine par intérim Audrey Strauss. dans un rapport.

« Tout en assurant à plusieurs reprises aux donateurs que Brian Kolfage, le fondateur et visage public de We Build the Wall, ne serait pas payé un centime, les accusés ont secrètement comploté pour transmettre des centaines de milliers de dollars à Kolfage, qu’il utilisait pour financer son style de vie somptueux. “

Le 20 janvier 2021, pour l’un de ses derniers actes en tant que président, Trump a gracié Bannon avant de quitter la Maison Blanche et l’a absous des accusations.

Qu’est-ce que le fonds « We Build The Wall » ?

We Build The Wall est une campagne de collecte de fonds pour construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

L’effort de financement participatif a permis de récolter plus de 25 millions de dollars.

Bannon aurait empoché 1 million de dollars de la campagne We Build The Wall, mais Trump lui a pardonné les accusations avant de quitter ses fonctions Crédit : Alamy

“Notre mission est d’unir les citoyens privés qui partagent une conviction commune en assurant la sécurité nationale de notre frontière sud par la construction, l’administration et l’entretien de barrières physiques empêchant l’entrée illégale aux États-Unis”, déclare le site officiel de We Build The Wall. .

Des documents judiciaires indiquent que les quatre hommes ont fraudé les partisans de Trump avec une campagne de financement participatif en ligne pour construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

L’acte d’accusation alléguait que Bannon, Kolfage, Badolato et Shea avaient utilisé les millions de dollars “d’une manière incompatible avec les représentations publiques de l’organisation”.

Il explique comment Bannon aurait empoché 1 million de dollars de We Build the Wall et l’a utilisé pour couvrir des centaines de milliers de dollars de ses propres dépenses.

Les quatre hommes auraient créé une société écran, Non-profit-1, pour dissimuler leurs paiements personnels.