Quand SS Rajamouli a rôti Karan Johar pour avoir demandé les droits RRR, “Vous avez fait des crores avec Baahubali”

Le RRR du SS Rajamouli fait du bruit en remportant des prix prestigieux à l’échelle internationale. Le film a remporté le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes Awards après que le film a remporté deux titres aux Critics Choice Awards dans la catégorie du meilleur film étranger et de la meilleure chanson. Alors que tout le monde célèbre le succès, une vieille vidéo de l’événement RRR est devenue virale où SS Rajamouli a rôti Karan Johar. Au cours de l’événement, KJo a parlé d’avoir été blessé après que Rajamouli l’ait expulsé de la présentation de la version hindi du film. Le cinéaste était triste de ne pas avoir distribué le film à succès dans la ceinture hindi après Baahubali.

Karan Johar a présenté Baahubali réalisé par SS Rajamouli pour le public hindi. Cependant, lorsque le réalisateur Telugu a proposé un autre film pan-indien à gros budget et plus grand que nature, il n’a pas approché Johar pour la version hindi. Cela a attristé le propriétaire de Dharma Productions qui a ensuite demandé pourquoi il n’avait pas obtenu les droits lorsqu’il a soutenu les deux versions de la vedette de Prabhas, Baahubali. Répondant à sa question, Rajamouli a donné une réponse sauvage.

Le directeur de RRR a dit que vous aviez fait des affaires avec Baahubali mais que vous n’aviez rien donné en retour. En tant que réalisateur, Rajamouli s’attendait à des cadeaux lorsqu’un producteur gagnait un peu d’argent avec un film. Se moquant de Karan Johar, le réalisateur a déclaré que ce qu’il avait donné n’était qu’une invitation à son émission et a donné un téléphone et un haut-parleur Bluetooth et vous voulez les droits de RRR Hindi.

Rajamouli a en outre mentionné ce qu’il a reçu d’autres producteurs lorsqu’ils ont gagné de l’argent avec ses films. Jayantilal Gada a promis au réalisateur un appartement face à la mer à Bandra après le succès de RRR. DVV Danayya lui a promis un terrain de 1 acre à Jubilee Hills, Hyderabad.

Baahubali: The Beginning et Baahubali: The Conclusion étaient un film à succès pan indien. Karan Johar a frappé un montant énorme lorsque le film a régné sur le public hindi. Après n’avoir reçu aucun profit de Dharma Productions, SS Rajamouli a approché Jayantilal Gada de Pen Studios présentera RRR Hindi.