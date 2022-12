Quand soumettre votre déclaration de revenus en 2023 pour éviter les formulaires manquants

Si vous avez récemment déménagé, par exemple, il est possible que les réseaux de paiement tiers aient toujours votre adresse précédente dans leurs dossiers et envoient des 1099-K au mauvais endroit, a-t-il déclaré.

“Je recommanderais d’attendre au moins fin février ou début mars”, a déclaré Albert Campo, expert-comptable agréé et président d’AJC Accounting Services à Manalapan, New Jersey. Son raisonnement : la date limite pour que les entreprises envoient des 1099-K est le 31 janvier.

En savoir plus sur les finances personnelles : Les remboursements d’impôts pourraient être moins importants en 2023, prévient l’IRS L’IRS met en garde les contribuables contre le nouveau seuil de 600 $ pour les déclarations de paiement à des tiers Voici comment se préparer à un 1099-K pour Venmo, les paiements PayPal – et réduire les taxes

“Un peu plus de prudence” pourrait économiser du temps et des efforts, le l’agence a dit car si vous ne déclarez pas de revenus 1099-K, vous devrez peut-être de l’argent et devrez produire une déclaration modifiée.

Voici pourquoi : avant 2022, le seuil de déclaration du formulaire fédéral 1099-K était de plus de 200 transactions d’une valeur totale supérieure à 20 000 $. Mais l’American Rescue Plan Act de 2021 a réduit le seuil à seulement 600 $, et même une seule transaction peut déclencher le formulaire.

Je m’inquiète des contribuables qui se préparent eux-mêmes et qui ne comprennent peut-être pas ce qui est indiqué sur leur 1099-K et pourquoi.

Bien que le changement cible les transactions commerciales, telles que le travail à temps partiel, les emplois secondaires ou la vente de biens, il est possible que certains déclarants reçoivent des 1099-K pour les transferts personnels. L’IRS exhorte les déclarants à contacter les émetteurs “immédiatement” pour corriger les erreurs ou apporter des ajustements aux déclarations.

“La diligence et l’exactitude des rapports 1099-K sous le nouveau seuil inférieur restent à voir”, a déclaré Phyllis Jo Kubey, agent inscrit basé à New York et président sortant de la New York State Society of Enrolled Agents.

“Je m’inquiète pour les contribuables qui se préparent eux-mêmes et qui ne comprennent peut-être pas ce qui est indiqué sur leur 1099-K et pourquoi”, a déclaré Kubey, notant que la réconciliation a été difficile pendant des années. “Maintenant, ce problème affectera plus de gens.”