Colin Farrell dans « Le Pingouin » diffusé sur HBO et Max. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

Le moment que les fans de DC attendaient est enfin arrivé : Colin Farrell est de retour dans le rôle du Pingouin. Si vous avez hâte de découvrir les nouveaux épisodes de la série DC Studios, lisez la suite pour en savoir plus. Le Pingouin Calendrier de sortie de la saison 1, qui est un peu plus délicat que d’habitude.

Le Pingouin marque le retour attendu de Colin Farrell dans le rôle d’Oz Cobb (alias « Le Pingouin »), poursuivant la saga policière épique de Matt Reeves qui a débuté avec le blockbuster mondial de Warner Bros. Pictures Le Batman (2022). Selon le synopsis officiel, la série se concentre sur le personnage interprété par Farrell dans le film.

Dans Le BatmanLes fans se souviendront que le Batman de Robert Pattinson rencontre Oz Cobb (Le Pingouin) à deux reprises : d’abord lors d’un raid sur la boîte de nuit d’Oz, l’Iceberg Lounge, puis lors d’une course-poursuite à grande vitesse à travers Gotham. Finalement, The Dark Knight arrête le Riddler, qui avait déclenché des explosions programmées qui ont percé la digue de Gotham et inondé la ville. Le Pingouin reprend une semaine plus tard, dépeignant Gotham dans un état de chaos.

ForbesQuoi de neuf sur Max en septembre 2024 ? « Le Pingouin », « Civil War » et plus encore

En plus de Farrell, Le Pingouin le casting comprend Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Michael Zegen, Carmen Ejogo et Theo Rossi.

La série est produite par Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (qui écrit également et est showrunner), Craig Zobel (qui réalise les trois premiers épisodes) et Bill Carraro.

Le premier épisode de Le Pingouin a fait ses débuts avec des critiques positives de la part des critiques. Actuellement, l’émission bénéficie d’un score impressionnant de 89% des critiques et d’un score d’audience de 88% sur Tomates pourriesContinuez à lire pour savoir quand de nouveaux épisodes seront publiés sur HBO et Max.

Quand sortent les nouveaux épisodes de Le Pingouin Sortir sur HBO et Max ?

Colin Farrell dans « Le Pingouin » sur HBO et Max. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

Après la première le jeudi 19 septembre, de nouveaux épisodes de Le Pingouin sera diffusé le dimanche soir à partir du dimanche 29 septembre à 21h00 HE/HP sur HBO et Max.

Combien d’épisodes y a-t-il Le Pingouin Saison 1 ?

Cristin Milioti dans « Le Pingouin » sur HBO et Max. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

Il y aura un total de huit épisodes dans la saison inaugurale de Le Pingouin sur HBO et Max.

Qu’est-ce que Le Pingouin Saison 1 Calendrier de sortie ?

Rhenzy Feliz et Colin Farrell dans « Le Pingouin » diffusé sur HBO et Max. Macall Polay/HBO

Bien que la première de Le Pingouin était un jeudi, de nouveaux épisodes seront diffusés le dimanche à 21 h HE/HP, à partir du 29 septembre. En conséquence, les deux derniers épisodes de Industrie sera déplacé à 22 heures pour les deux prochains dimanches. La finale de la saison de Le Pingouin sera diffusé le dimanche 10 novembre.

Découvrez le Le Pingouin calendrier de sortie ci-dessous.

Épisode 1, « Après les heures de travail » — Jeudi 19 septembre

— Jeudi 19 septembre Épisode 2, « Inside Man » — Dimanche 29 septembre

— Dimanche 29 septembre Épisode 3, « Bliss » — Dimanche 6 octobre

— Dimanche 6 octobre Épisode 4, « Cent’Anni » — Dimanche 13 octobre

— Dimanche 13 octobre Épisode 5, « Retour à la maison » — Dimanche 20 octobre

— Dimanche 20 octobre Épisode 6, « Gold Summit » — Dimanche 27 octobre

— Dimanche 27 octobre Épisode 7, « Le chapeau haut de forme » — Dimanche 3 novembre

— Dimanche 3 novembre Épisode 8, « Grande ou petite chose » — Dimanche 10 novembre

Comment regarder Le Pingouin Sur le câble et en streaming

Colin Farrell dans « Le Pingouin » sur HBO et Max. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

Nouveaux épisodes de Le Pingouin sera diffusé sur HBO le dimanche à 21 h HE/HP. Vous pouvez vous abonner à HBO via votre fournisseur de télévision, qui donne à ses utilisateurs accès aux programmes de HBO. programmation complète calendrier.

Le Pingouin est également disponible en streaming sur Max. Pour le regarder, vous devrez souscrire à un abonnement au service de streaming de Warner Bros. Max propose actuellement trois formules d’abonnement : avec publicités à 9,99 $ par mois, sans publicité à 16,99 $ par mois et sans publicité ultime à 20,99 $ par mois. Max ne propose pas actuellement d’essai gratuit.

Les clients d’Amazon Prime peuvent s’abonner à Max pour 14,99 $ par mois. Les abonnés à YouTube TV peuvent également ajouter Max en tant que module complémentaire (le service de streaming TV propose actuellement un essai gratuit pour regarder Max sur YouTube TV).

Regardez la bande-annonce officielle de Le Pingouin ci-dessous.