Vice-Versa 2 est la suite tant attendue du film à succès de Pixar de 2015.

Il est sorti au cinéma en juin et a connu un énorme succès au box-office.

Les fans qui attendaient de voir le film à la maison verront enfin leurs prières exaucées.

Disney a finalement confirmĂ© la date de sortie du blockbuster Vice-Versa 2 de Pixar sur ses services de streaming. Le film a dominĂ© le box-office cet Ă©tĂ©, mais si vous n’avez pas pu le voir au cinĂ©ma ou si vos enfants veulent simplement le regarder encore et encore, vous attendiez peut-ĂŞtre avec impatience sa sortie Ă domicile.

La suite de Vice-Versa de 2015 replonge les spectateurs dans l’esprit de Riley, tandis que la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dĂ©goĂ»t sont bouleversĂ©s par l’Ă©mergence soudaine de nouvelles Ă©motions. Des mois après sa sortie sur grand Ă©cran, le film sortira sur Disney Plus cette semaine.

C’est l’une des sorties en streaming les plus attendues de ce mois (et peut-ĂŞtre mĂŞme de l’annĂ©e). Mais quand est-ce qu’elle sera disponible sur Disney Plus et Ă quelle heure sera-t-elle disponible ? Voici tout ce que vous devez savoir :

Quand sortira Vice-Versa 2 sur Disney Plus ?

Vice-Versa 2 sortira sur Disney+ le 25 septembre. Photo : Disney/Pixar | Disney/Pixar

La Maison de la souris avait gardĂ© le secret sur la date de sortie du film d’animation sur son service de streaming tout au long de l’Ă©tĂ©. Cependant, une date a finalement Ă©tĂ© confirmĂ©e – et elle est plus tĂ´t que prĂ©vu.

Vice-versa 2 sera disponible sur Disney Plus à partir du mercredi 25 septembre. Vice-versa (le film de 2015) est déjà disponible sur le service de streaming.

Ă€ quelle heure Vice-Versa 2 sera-t-il disponible en streaming ?

Une heure exacte Ă laquelle le le film sortira sur Disney Plus La date de sortie n’a pas Ă©tĂ© confirmĂ©e publiquement par le gĂ©ant du divertissement. L’application indique simplement qu’elle sera disponible le 25 septembre.

Cependant, Disney Plus (du moins pour les nouveaux épisodes des services de streaming) a tendance à se mettre à jour à 8 heures du matin. Il peut donc être utile de vérifier plus tard dans la matinée du 25 septembre pour voir si le film est disponible.

De quoi parle Vice-Versa 2 ?

Le texte de prĂ©sentation sur Site Internet de Disney Plus « Vice-Versa 2, le film de Disney et Pixar, revient dans l’esprit de Riley, une adolescente fraĂ®chement sortie de l’adolescence, alors que le siège social subit une dĂ©molition soudaine pour faire place Ă quelque chose d’entièrement inattendu : de nouvelles Ă©motions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et DĂ©goĂ»t, qui dirigent depuis longtemps une opĂ©ration rĂ©ussie selon tous les tĂ©moignages, ne savent pas trop quoi ressentir lorsque l’AnxiĂ©tĂ©, l’Ennui, l’Embarras et l’Envie apparaissent. »

Quelle est la durée de Vice-Versa 2 et quelle est la classification par âge ?

Le film a une durée de 1 heure 42 minutes selon Disney Plusce qui le rend légèrement plus long que le film original. Cependant, cela inclut également les crédits.

Vice-Versa 2 est classĂ© pour les 6 ans et plus, selon le service de streaming. Le BBFC lui a attribuĂ© une Note U pour la sortie du film dans les cinĂ©mas au Royaume-Uni plus tĂ´t cette annĂ©e, avertissant qu’il contenait : menace très lĂ©gère, langage grossier, scènes dĂ©rangeantes, violence, humour grossier.

Le court métrage Vice-Versa est-il disponible sur Disney Plus ?

Si vos enfants ne peuvent tout simplement pas se lasser du monde de Riley et de ses émotions, il existe un court métrage dérivé de 2015 (la même année que le film original) intitulé Le premier rendez-vous de Riley ? Il dure 9 minutes et suit les parents de Riley et leurs émotions, soupçonnant Riley de sortir avec un garçon nommé Jordan.

Combien coûte Disney Plus ?

Le service de streaming (comme la plupart des autres grands services dĂ©sormais) propose une gamme de niveaux et de forfaits pour ceux qui envisagent de s’abonner. Disney Plus propose une offre sur l’abonnement avec support publicitaire actuellement – coĂ»tant 1,99 ÂŁ par mois pendant les trois premiers mois – mais cela se termine le vendredi 27 septembre.