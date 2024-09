Quand sortira l’iPhone 16 ? Voici les rumeurs sur le prochain modèle d’Apple

Votre smartphone a-t-il besoin d’une mise à niveau bien méritée ? Si c’est le cas, préparez-vous : c’est bientôt Glowtime.

Au cours de l’année dernière Pomme Lors de l’événement « Wanderlust », l’iPhone 15 a fait ses débuts dans une variété de couleurs pastel, avec des filles faisant la queue pour la nouvelle option de couleur rose. Les modèles de base incluaient également l’île dynamique du Phone 14, une fonctionnalité autrefois réservée uniquement aux modèles Pro.

Alors que l’événement « It’s Glowtime » d’Apple du 9 septembre approche à grands pas, vous vous demandez peut-être si l’iPhone 16 vaut la peine d’être mis à niveau, ou s’il vaut la peine de l’ignorer pour l’iPhone 17 de l’année prochaine.

Voici ce qu’il faut savoir sur les fonctionnalités supposées de l’iPhone 16 et quand vous pourrez avoir un aperçu du dernier modèle.

Quelles sont les fonctionnalités et la gamme annoncées de l’iPhone 16 ?

De nombreuses fuites ont eu lieu avant l’événement Apple de cette année. Maintenant que l’événement n’est plus qu’à quelques jours, quelles sont les rumeurs qui vont perdurer autour de l’iPhone ?

Selon Rumeurs Macplusieurs rumeurs font état de fonctionnalités qui pourraient faire leur apparition sur l’iPhone 16. L’une d’entre elles concerne la taille des modèles Pro, qui pourraient atteindre 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. Des objectifs d’appareil photo verticaux sont également attendus pour les modèles standard du téléphone, rompant ainsi avec le design de forme carrée affiché sur les iPhones récents.

En termes de performances de la batterie, l’iPhone 16 utiliserait une technologie de batterie empilée, ce qui permettrait d’augmenter à la fois la capacité et la durée de vie. Les photographes devraient également garder un œil sur un objectif ultra grand angle de 48 mégapixels amélioré et des téléobjectifs 5x dans les modèles Pro.

D’autres fonctionnalités spéculées incluent un nouveau bouton « capture », un bouton d’action pour tous les modèles d’iPhone 16, une puce série A plus rapide et le Wi-Fi 7.

De quelles couleurs seront disponibles les 16 ?

Le fait de couvrir ou non son iPhone avec une coque ne semble pas avoir d’importance lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Chaque année, les clients considèrent les nouvelles couleurs comme des déclarations de mode, en les coordonnant avec des accessoires et des tenues. Les modèles factices de l’iPhone 16 ont dévoilé des nuances de bleu, rose, jaune, vert, noir, blanc et violet, soit un total de sept couleurs. Cependant, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple prédit que le téléphone sera disponible en noir, vert, rose, bleu et blanc, repoussant les options violettes et jaunes à la trappe de Cupertino.

Apple Intelligence sera inclus dans la nouvelle mise à jour iOS

Renseignements Apple est une fonctionnalité actuellement exclusive aux modèles iPhone 15 Pro. Cette fonctionnalité sera proposée aux autres utilisateurs avec la sortie d’iOS 18.1. À l’avenir, les fonctionnalités « génératives de pointe » de l’IA pourraient être limitées aux modèles iPhone 16 et suivants, selon MacRumors.

Quand le 16 sera-t-il révélé ?

L’iPhone 16 sera présenté lors de l’événement spécial d’Apple le 9 septembre à 13 heures (heure de l’Est). Il sera diffusé depuis Apple Park à Cupertino, en Californie. Pour suivre l’événement, rendez-vous sur apple.com ou utilisez l’application Apple TV.

Quels autres produits Apple devraient recevoir des mises à jour ?

Les modèles Apple AirPods et Apple Watch Series 10 devraient recevoir une mise à niveau en même temps que l’iPhone 16. Selon un Article de USA TODAYla nouvelle Apple Watch sera plus fine et dotée d’écrans plus grands. Une version bas de gamme et milieu de gamme sera ajoutée à la gamme Apple AirPods, avec suppression du bruit disponible sur le milieu de gamme. Pour la première fois depuis 2019, le modèle d’entrée de gamme reçoit une mise à jour.

Nina Tran couvre les sujets d'actualité pour The Greenville News.

Cet article a été publié à l'origine sur Greenville News : Glowtime : Apple va dévoiler l'iPhone 16.