Le PRINCE Harry semble avoir envoyé des ondes de choc à travers la famille royale avec la nouvelle qu’il écrivait un livre révélateur sur sa vie.

Il a affirmé dans un communiqué que le récit de sa vie serait « exact et entièrement véridique ».

Le livre du prince Harry sur sa vie serait publié vers la fin de 2022 Crédit : La Méga Agence

Quand sortira le livre du prince Harry ?

Aucune date exacte n’a encore été donnée, mais sa sortie est prévue pour le jubilé de platine de la reine.

Une première ébauche est presque achevée, avec une publication probable fin 2022.

Le prince Harry travaillerait avec JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, qui a écrit des mémoires pour la légende du tennis Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Harry a signé avec l’éditeur Penguin Random House et fera don de tous les frais à une œuvre caritative après avoir gagné des dizaines de millions de dollars avec Netflix et Spotify.

Le titre du livre ou d’autres détails n’ont pas été publiés.

L’éditeur a déclaré qu’il s’agissait d’une autobiographie « honnête » et « intime » – suscitant des craintes de nouvelles révélations après que son interview d’Oprah avec Meghan Markle ait accusé la famille royale de racisme.

Un texte de présentation de l’éditeur Penguin Random House se lit comme suit : « Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures , des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à le façonner ».

Le texte de présentation indique que le livre couvrira « la vie d’Harry aux yeux du public, de son enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée en étant un mari et père ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Il promet également « un portrait personnel honnête et captivant ».

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires littéraires du prince Harry et de le voir rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours de les années.

« Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit.

« C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son histoire honnête et émouvante. »

Il y a eu des hurlements de dérision de la part des critiques après que le biographe Omid Scobie a tweeté que le prince Harry était « prêt à raconter son histoire ».

Un porte-parole de Harry a déclaré à la BBC qu’il « ne devrait pas obtenir l’autorisation du projet de Buckingham Palace ».

Une version livre audio sera également publiée.

De quoi parle le livre du prince Harry ?

Le duc de Sussex a décidé d’écrire sur sa vie même à l’âge relativement tendre de 36 ans.

Harry a promis d’examiner les « hauts et les bas » de sa vie extraordinaire en tant que royal, qui a abouti à sa séparation amère du « Megxit » de la famille royale.

Dans une déclaration de son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, Harry, 36 ans, a déclaré: «J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Harry a déclaré dans un communiqué que le livre serait un récit «vrai» de sa vie en tant que royal Crédit : Getty

Qu’a dit la famille royale à propos du livre ?

Il y a eu peu de réaction de la famille royale jusqu’à présent, car un porte-parole de Harry a déclaré qu’il n’avait parlé du livre à sa famille, y compris à la reine, que « très récemment ».

Mais une source a déclaré: « Harry s’est empressé de contacter sa famille uniquement lorsqu’il a su que l’histoire allait sortir – quelques instants avant qu’elle ne devienne publique. »

Les membres de la famille royale ont été aveuglés par la nouvelle.

Une source a déclaré au Mirror que cela avait déclenché un « tsunami de peur », le palais de Buckingham étant terrifié par des affirmations plus explosives sur la vie de Harry et de sa femme Meghan au sein du cabinet.

Le prince Charles aurait été « surpris ».

Des sources bien placées ont déclaré que les responsables du palais de Buckingham n’avaient pas eu connaissance du livre.

On ne sait pas si Harry – qui a rencontré son frère William lors du dévoilement de la statue de leur mère Diana ce mois-ci – en a déjà parlé à la reine.

L’un d’eux a déclaré : « La visite du prince de Galles est prévue pour 18 mois. Les Sussex l’auraient su.

«Ce n’était peut-être pas délibéré, mais c’est un autre exemple de mauvaise communication.

« Harry écrit ces mémoires depuis un an mais sa famille semble avoir été tenue dans l’ignorance.

« La décision d’Harry de publier un livre sur la famille est sans précédent.

«Il est clair qu’aucune clôture n’a été réparée pendant qu’il était en visite pour le dévoilement de la statue de Diana. Au contraire, les relations entre Harry et Charles semblent s’être détériorées.

Une source a déclaré: « Harry s’est empressé de contacter sa famille uniquement lorsqu’il a su que l’histoire allait sortir, quelques instants avant qu’elle ne devienne publique. »