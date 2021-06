Quand sortira la série The Staircase sur HBO Max ?

Une nouvelle série intitulée The Staircase arrive bientôt sur HBO Max.

Voyez si The Staircase deviendra votre nouvelle mini-série policière préférée.

De quoi parle l’escalier ?

L’escalier fait suite au procès pour meurtre de Michael Peterson après que sa femme, Kathleen, a été retrouvée dans une mare de sang au bas d’un escalier dans la maison du couple en 2001.

Peterson a été initialement reconnu coupable en 2003, mais a obtenu un nouveau procès après la révélation d’une inconduite.

En 2017, il a plaidé coupable Alford, qui est un plaidoyer de culpabilité devant un tribunal pénal, mais l’accusé clame son innocence.

Il a depuis parlé d’une théorie impliquant un hibou tuant sa femme.

Depuis lors, il vit à Durham et a écrit deux livres : Behind the Staircase et Beyond the Staircase.

La mini-série s’appuiera sur le documentaire Netflix de 2018 qui a suivi le même cas.

Qui jouera dans L’escalier ?

Colin Firth jouera le sujet principal Michael Peterson; le rôle devait à l’origine être joué par Harrison Ford.

La défunte épouse de Michael, Kathleen, sera interprétée par Toni Collette.

Juliette Binoche incarnera Sophie Brunet, la monteuse du documentaire L’Escalier.

L’un des procureurs dans l’affaire Michael, Freda Black, sera interprété par Parker Posey.

Jeu des trônes actrice Sophie Turner apparaîtra comme l’une des filles adoptives de Michael, Margaret Ratliff.

Le dernier acteur à être révélé est Rosemarie DeWitt, qui incarnera Candace Hunt Zamperini, la sœur de Kathleen et une grande critique de Michael.





Quand sort The Staircase ?

Aucune date de sortie n’a été fixée pour la mini-série.

L’escalier sera disponible en streaming sur HBO Max.