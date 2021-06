Quand sort le livre de Meghan Markle, The Bench ?

LES perspectives du livre de Meghan Markle The Bench ont été mises en doute en raison d’une dispute entre l’éditeur et la librairie Waterstone’s.

La publication du livre ne semble pas faire de doute mais le naissain pourrait avoir un impact sur les ventes.

Le livre pour enfants de Meghan, The Bench, devrait être rendu public le 8 juin Crédit : PA

Quand The Bench sera-t-il disponible ?

Actuellement, le livre pour enfants devrait être disponible le 8 juin 2021.

L’éditeur de Meghan, Penguin Random House, est en conflit avec Waterstones, rapporte le Telegraph.

Penguin Random House aurait limité le crédit qu’ils accordent à Waterstones, ce qui signifie que le libraire ne peut acheter qu’un certain montant à l’éditeur.

En réponse, Waterstones a retiré les livres Penguin Random House de ses présentoirs dans 283 magasins à travers le Royaume-Uni.

Les patrons de Waterstones auraient donné des ordres pour que seule une petite quantité de livres de Penguin Random House soit visible par les clients.

Cela pourrait avoir un impact sur les ventes de titres à venir comme le livre de Meghan.

Waterstones dit que les mesures ont été introduites pour protéger son stock et ne sont pas une protestation.

Une porte-parole a déclaré : « Nous ne boycottons pas les titres PRH mais nous faisons tout notre possible pour que la disponibilité pour les clients reste bonne malgré la baisse globale des stocks.

« Nous le faisons généralement en donnant à leurs titres un positionnement moins important au sein de nos librairies.

« Waterstones fonctionne actuellement avec des conditions de crédit réduites de PRH, le seul éditeur au Royaume-Uni à imposer des limites à notre capacité à négocier. »

Waterstones achète généralement des livres à crédit, puis lève les fonds pour rembourser les éditeurs – mais le crédit de la chaîne aurait été réduit à la fin de l’année dernière.

Un porte-parole du syndicat britannique des écrivains professionnels, la Society of Authors, a averti : « Il y a naturellement une certaine inquiétude au sein de la communauté des auteurs à ce sujet.

« Nous parlons du plus grand éditeur du Royaume-Uni et du plus grand libraire du Royaume-Uni.

« Quels que soient les désaccords d’approvisionnement et contractuels auxquels ces entreprises sont confrontées, elles ont toutes deux la responsabilité de ne pas les laisser impacter les auteurs et les lecteurs qui souhaitent profiter de leur travail. »

Un porte-parole de Waterstones a déclaré: « Nous espérons que nos magasins seront à nouveau ouverts que la normalité reviendra et que nous serons autorisés à acheter de manière appropriée.

« Certes, nos boutiques sont exceptionnellement occupées et les ventes de livres sont très fortes. Les ventes de nos livres du mois de mai ont dépassé tous les mois depuis 2018. »

Cependant, son éditeur Penguin Random House est en conflit avec Waterstones Crédit : Alamy

Où puis-je l’acheter?

Les clients peuvent déjà pré-commander le livre sur Amazon et également via WH Smith.

Il est déjà devenu le best-seller numéro un sur le site de la boutique en ligne.

Waterstones propose également le livre en pré-commande sur son site Web.

Il est également disponible pour les lecteurs aux États-Unis via Bookshop.org.

Le livre pour enfants de Meghan Markle risque de s’effondrer après une dispute de publication Crédit : La Méga Agence

Qu’est-ce que Meghan a dit à propos du livre?

La duchesse de Sussex a écrit The Bench après avoir initialement écrit un poème pour la première fête des pères de Harry d’Archie.

Une photo du livre montre une aquarelle de l’artiste primé Christian Robinson d’un banc sous un arbre entouré d’oiseaux.

Le nom de plume de la future maman est : « Meghan, la duchesse de Sussex ».

Meghan a déclaré: « Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie. Ce poème est devenu cette histoire.

« Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons.

« Cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et j’ai travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

« Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quelle que soit sa composition, autant qu’avec moi. »