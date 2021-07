La prochaine série estivale de vax chaud de REALITY TV est ici avec FBoy Island de HBO Max.

La nouvelle série de rencontres au paradis tropical de HBO répondra à la question cruciale de savoir si les gentils garçons finissent en dernier.

2 FBoy Island de HBO Max sera présenté le jeudi 29 juillet Crédit : HBO Max

Qu’est-ce que FBoy Island ?

FBoy Island envoie trois femmes dans une somptueuse villa des îles Caïmen, où 24 hommes les rejoignent.

Cependant, la torsion est que 12 des hommes sont des « gars sympas » qui sont là pour trouver l’amour, et 12 sont des « FBoys » autoproclamés.

Les FBoys sont là pour manipuler les femmes afin de gagner un prix en espèces de 100 000 $ si elles arrivent à la fin.

FBoys est un terme péjoratif pour les hommes qui veulent juste dormir.

On ne dit pas aux femmes qui est qui, ce qui compliquera la tâche des espoirs amoureux car tous les hommes ont des abdos déchirés et un charisme discutable.

Quand sort FBoy Island ?

FBoy Island sera diffusé le 29 juillet, exclusivement sur HBO Max.

La série débute une semaine après Netflixsa propre série de rencontres, Bêtes Sexy, où les participants tentent de se courtiser en portant des masques d’animaux ou de monstres.

Qui sont les trois femmes en quête d’amour ?

Les trois femmes magnifiques qui espèrent trouver une âme sœur potentielle sont CJ Franco, Nakia Renee et Sarah Emig.

Emig est un gestionnaire de médias sociaux de 25 ans originaire de Chicago qui se considère comme une experte dans les subtilités de FBoys.

« Je classe [FBoys] en trois types différents », a déclaré Emig au Poste de New York.

2 Les trois superbes femmes, CJ Franco, Nakia Renee et Sarah Emig, espèrent trouver une âme sœur potentielle sur FBoy Island Crédit : HBO Max

Il y a « le narcissique ou le joli garçon. C’est quelqu’un qui n’est avec toi que parce que ça lui va bien, et dès que tu ne lui est pas utile, alors il te laisse tomber ».

Ensuite, a-t-elle dit, il y a « le b *** h boy. C’est quelqu’un qui accomplira toutes les tâches d’un petit ami, mais quand vient le temps de s’engager, il ne le fait pas.

« Le dernier type est le vrai FBoy, et c’est quelqu’un qui obtient un jeu de pouvoir en jouant avec les femmes et pense qu’il est nécessaire de mentir et de manipuler pour amener les filles au lit. »

Emig mettra son expertise FBoy à l’épreuve alors qu’elle est rejointe par Renee, 29 ans, styliste, et Franco, 30 ans, créateur de contenu.

Renne et Franco sont tous deux originaires de Los Angeles.