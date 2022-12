Quand Sonu Nigam a chanté la chanson “Tees Maar Khan” pour Akshay Kumar en 54 voix

Considéré comme l’un des chanteurs de lecture les plus populaires et les plus réussis du cinéma hindi, Sonu Nigam s’est forgé un nom. Que ce soit une chanson romantique comme Suraj Hua Maddham ou une âme comme Abhi Mujh Mein Kahi, le chanteur de 49 ans a tout maîtrisé. Alors que l’artiste est connu pour sa voix mélodieuse, sa polyvalence remarquable ainsi que la magie qu’il crée sur scène ou à l’arrière, ce qui a ajouté à son exploit et à son talent, c’est la façon dont il a chanté le ‘Tees Maar Khan‘ chanson titre en 54 voix différentes ! Oui, la grande révélation a laissé tout le monde pantois, et comment !

Dans une ancienne vidéo, le chanteur a confirmé qu’il avait ajouté 54 modulations variées à sa propre voix tout en chantant la chanson titre du film de 2010. T-shirts Maar Khan. “Oui c’est vrai. J’ai chanté la chanson titre de T-shirts Maar Khan en 54 voix. ” Au cours de l’interview, il a pu être aperçu en train de montrer différentes manières de chanter des morceaux de la chanson en utilisant de nombreuses modulations. Il a également révélé qu’ils n’avaient pas prévu grand-chose au début. Il a juste enregistré différentes versions de la même chanson et c’est la compositrice de musique Shirin Kunder qui les a toutes fusionnées.

Une partie de l’ancienne interview de Sonu Nigam est redevenue virale !

« Après avoir enregistré plusieurs versions, il était difficile d’en choisir une. Alors Shirish les a tous incorporés dans une seule chanson », a déclaré Nigam.« Je suis le chœur ainsi que le chanteur de celui-ci, et tous ont quand même réussi à sonner différemment. Ce n’était pas seulement la voix féminine, mais un mélange d’accents japonais, chinois, arabes, français et autres qu’il a inclus dans la chanson pour la faire sonner comme un refrain.

Nigam a même imité la voix d’Akshay Kumar pour la rendre réelle et s’intégrer dans la chanson. “Mais celui que j’ai le plus apprécié était de chanter avec la voix d’Akshay. En fait, je lui ressemble tellement que même Farah n’a pas pu faire la différence », sourit-il.

Titre original de “Tees Maar Khan”

T-shirts Maar Khan est sorti en décembre 2010 avec Akshay Kumar, Katrina Kaif et Akshaye Khanna. Réalisé par Farah Khan, le film a été un succès commercial et est également connu pour le numéro de danse Sheila Ki Jawani.

